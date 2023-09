Terremoto Napoli oggi, scossa di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei: sciame sismico in corso

Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara.

Terremoto oggi Napoli Campi Flegrei: scossa 4.2

Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso il nuovo sciame sismico nell'area. La scossa principale, quella nel cuore della notte, è stata sentita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Altre due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, sono state registrate ieri sera alle 22:49 e alle 23:36. Poi la più intensa alle 3:35 della notte. Tutte con epicentro nell'area dei Campi Flegrei, a un chilometro di profondità la prima, a tre le altre due.

Perché trema la terra ai Campi Flegrei

Da anni gli scienziati di tutto il mondo studiano quel terreno instabile dove vivono più di cinquecentomila persone e dove sono state costruite case, scuole e strade. Negli ultimi diciotto anni il livello del suolo a Pozzuoli si è innalzato di circa un metro. La caldera, conosciuta con il nome di Campi Flegrei, è parte di una catena di vulcani sotterranei e sommersi. Per i geologi è improbabile che in tempi brevi si verifichi una grande esplosione, ma piccole eruzioni non sarebbero una sorpresa. Vista la densità abitativa, ne potrebbe bastare una piccola per fare danni enormi.