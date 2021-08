Terza dose: quali sono i primi effetti concreti in Israele

Per la prima volta da marzo scorso i casi gravi da covid in Israele hanno superato le 500 unità (524), soprattutto fra gli over 60 non vaccinati. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore è salito al 5.38%, grazie alla variante Delta. Il premier Naftali Bennett ha detto che il Paese ha davanti "giorni difficili" ma ha spiegato che sarà fatta "qualunque cosa per evitare lockdown, dannosi per i livelli di vita, l'economia" e - riferendosi alla ripresa dell'anno scolastico - per i giovani. Per tutta la scorsa notte è rimasto in funzione in una piazza centrale di Tel Aviv un hub vaccinale organizzato dal Comune, dal Pronto Soccorso (Magen David Adom) in collaborazione con l'esercito, in cui poteva immunizzarsi chiunque volesse, compresi per la terza dose quelli al di sopra dei 50 anni.

La terza dose in Israele

Israele è stato il primo paese al mondo ad avviare la terza vaccinazione: in un primo momento destinata agli over 60 ed ora somministrata anche ai cinquantenni. Bennett ha detto che l'iniziativa notturna di Tel Aviv sarà estesa anche ad altre città.

Israele ha iniziato a somministrare una terza dose a chi ha più di 60 anni il 30 luglio scorso. Ormai più della metà della popolazione in quella fascia di età ha ricevuto la terza somministrazione. Nelle due settimane da allora trascorse, la frazione relativa di nuovi casi positivi tra gli ultra 60enni vaccinati su tutti i casi è scesa dal 12-14% al 6%. Merito del "booster" della terza dose? Appare prematuro trarre conclusioni, visto il lasso temporale ristretto, ma non lo si può escludere. Va poi evidenziato come la curva dei contagi sembri simile, con le proporzioni del caso, a quella del Regno Unito, e quindi un calo dei nuovi contagi era in qualche modo atteso. Servirà più tempo per capire quali siano gli effetti della terza dose sulla diffusione del virus: Israele è il primo paese ad averla introdotta su larga scala, e non ci sono altri dati a tal proposito.