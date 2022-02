Il pasticcio dei test antigenici non conteggiati

In gran parte d'Italia il picco della nuova ondata trainata da Omicron è già stato superato e ogni parametro rilevante ha iniziato la discesa. In Sardegna invece da inizio febbraio i contagi "ufficiali" dei bollettini, su base quotidiana, sono esplosi: ma la nuova variante, come vedremo, c'entra solo in parte, non è l'unica responsabile del boom di casi rilevati e comunicati ufficialmente. Da un lato è colpa delle contingenze geografiche, se così si può dire, come spiega oggi all'Unione Sarda Stefano Del Giacco, immunologo del Policlinico Duilio Casula di Cagliari e docente all’Università di Cagliari: "Ancora una volta in Sardegna l’onda lunga del Covid si registra con un mese circa di ritardo. Da noi anche questa variante è arrivata dopo rispetto alle altre regioni. Così si assiste a un boom di casi quando altrove sono in diminuzione". Solo a fine febbraio nell'isola dovrebbe iniziare a registrarsi una effettiva diminuzione di nuovi casi e il marcato calo di ospedalizzazioni che si nota altrove.

Perché non contavano i test rapidi

C'è però un altro punto da analizzare. Solo da qualche giorno infatti la Sardegna si è adeguata a quello che fanno tutte le altre regioni italiane, conteggiando nei calcoli ufficiali - quelli inviati "a Roma" - anche i casi riscontrati attraverso i test antigenici e non solo quelli individuati con il molecolare. Se si valuta l’incidenza di positività nazionale sui tamponi antigenici e si proietta il dato medio sul numero di test effettuati in Sardegna, sono decine di migliaia i casi sfuggiti ai conteggi ufficiali nei mesi scorsi. L'ordinanza regionale n. 7 del 2 febbraio 20222 dispone che - fino al 15 marzo 2022 - un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, per la definizione di caso confermato SARSCoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena disposti dai Servizi di igiene e sanità pubblica.

Fino ad allora la Sardegna aveva tenuto un comportamento bizzarro: mentre tutte le altre Regioni stavano seguendo le disposizioni del responsabile della Direzione generale prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, che il 15 gennaio dello scorso anno aveva emanato un "aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing", l'isola procedeva diversamente. Secondo il ministero andavano classificati come casi di positività confermata non solo quelli rilevati con test molecolari, ma anche quelli da test antigenici. Il riallineamento del 15 gennaio (2021, non 2022) era valso quasi ovunque: ma in Sardegna no. E si è andati avanti così a lungo.

Un bollettino di metà gennaio: pochi casi in Sardegna, ma c'era il problema degli antigenici non conteggiati (certamente il numero reale dei positivi era dunque superiore)

Di colpo da inizio febbraio il bollettino regionale quotidiano ha visto segnare un numero molto più elevato di contagi rispetto a prima: 2mila, 3mila, 4mila. Stupore diffuso.

Nell'isola da inizio pandemia sono stati effettuati oltre un milione e ottocentomila test antigenici: se il 4 per cento di questi avesse dato un risultato positivo, all’appello in totale mancano più di 70mila casi. Ci sarebbe quindi un dato complessivo (sommando anche i casi individuati con tampone molecolare, quelli sempre regolarmente conteggiati e inviati al ministero della Salute) di oltre 200mila persone infettate dal virus nell’isola.

I dati sono stati gestiti in maniera poco chiara

In pratica, a livello generale, cambia e sarebbe cambiato poco: infatti la classificazione per colori sta per essere messa in soffitta e il cambio di fascia passava attraverso altri parametri, come le ospedalizzazioni, e non solo in base al numero dei casi positivi ogni 100mila abitanti. E dagli ospedali, nonostante le criticità, non sono mai state nemmeno sfiorate le soglie che avrebbero nuovamente portato la Sardegna in zona arancione o rossa.

Fatto sta che per mesi i dati sono stati gestiti in maniera ballerina, non dando un'immagine realistica della diffusione del virus: nelle mappe nazionali la Sardegna sembrava un'isola "felice" rispetto alla Penisola, con dati però incoerenti col resto d'Italia. Qualcuno si era fatto l'idea che il virus circolasse molto meno tra Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro: evidentemente non era proprio così.

L'opposizione di centrosinistra in commissione Sanità ne chiederà conto all’assessore: questione di metodo, non solo di sostanza. Perché la Regione ha agito senza rispettare le regole, "mascherando la situazione reale?": se lo chiede il capogruppo Pd in consiglio regionale Gianfranco Ganau. Intanto nella giornata di ieri la Sardegna è stata la regione che ha somministrato più vaccini in percentuale alla popolazione, tra prime, seconde e terze dosi. Circa lo 0,8 per cento della popolazione è stata vaccinata nel giro di 24 ore.