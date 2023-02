Test per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: quanti sono i posti e come funziona l'esame

Novità per gli aspiranti medici. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti che definiscono i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in lingua italiana, Odontoiatria e protesi dentaria, e Medicina veterinaria per il prossimo anno accademico, 2023-2024.

Si tratta di numeri provvisori "in attesa della definizione dell'accordo che sarà assunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Di che cifre parliamo? Questi i posti disponibili a oggi, 11 febbraio: