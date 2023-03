Test di Medicina 2023: date e modalità di selezione per entrare in graduatoria

Anticipate e non di poco le date per i test di medicina. Calendario alla mano, chi sogna di indossare il camice bianco dovrà fare i conti con le nuove procedure di ammissione per entrare nei corsi di Laurea di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il nuovo TOLC MED, che ha sostituito il test nazionale cartaceo per le università statali, partiranno dal prossimo 13 aprile. Le prove delle università non statali, invece, sono iniziate già da qualche settimana. Ma vediamo quali sono le novità.

Innanzitutto, l'accesso ai test è consentito anche agli studenti e studentesse di quarta superiore che, salvo qualche eccezione, in quasi tutti gli atenei verranno fatti rientrare di diritto tra i candidati. I partecipanti, tuttavia, non faranno il test per l’anno accademico 2023/24, ma per quello successivo. Prima, c’è da prendere il diploma.

Ma questa è solo una delle novità che caratterizza il Test di Medicina 2023. Non si dovrà più porre la crocetta su un foglio di carta: in quasi tutte le università le prove saranno al computer. E con la possibilità di più date per tentare e, se necessario, ritentare. Il sito Skuola.net ha analizzato le modalità di ammissione per i principali atenei italiani: ecco come si svolgeranno (o come si sono già svolti) le prove d’accesso a medicina.

Come cambia il test

Con il nuovo TOLC MED cambia il test nazionale da affrontare nelle università statali. In precedenza la verifica era uguale per tuti: ogni anno, si teneva i primi di settembre coinvolgendo, in una sola data e con una sola prova cartacea (unica anche per contenuti), decine di migliaia di candidati. Dal 2023, invece, cambia tutto: la prova non sarà unica. Il nuovo TOLC MED, organizzato dal Cisia - sulla scia degli altri TOLC che già da anni regolano l’accesso ad altre facoltà in tutta Italia per le sedi aderenti, da Ingegneria a Scienze, da Economia e Psicologia - si svolgerà al computer, in apposite postazioni predisposte dalle università, e pur avendo una struttura comune, proporrà quesiti diversi per ogni studente.

Anche i punteggi cambiano. Al classico criterio (+1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta omessa, -0,25 per ogni risposta errata) dovrà essere aggiunto un coefficiente di equalizzazione, legato al livello di difficoltà di ogni quesito, per avere il punteggio finale. Con quest'ultimo, poi, si potrà partecipare alla graduatoria nazionale. I quesiti sono cinquanta, da svolgere in 90 minuti e con un preciso tempo a disposizione per ogni sezione di cui è composto il questionario: sette quiz di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi da svolgere in 15 minuti; 15 quiz di biologia in 25 minuti, 15 quiz di chimica e fisica per cui sono previsti 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento in 25 minuti.

Le date

Chi sbaglia al primo tentativo avrà la possibilità di ripetere un secondo test per ottenere il punteggio migliore per entrare in graduatoria. Le future matricole, se vogliono, dopo aver svolto il TOLC MED nella prima sessione, che si tiene dal 13 aprile al 22 aprile, potranno infatti riprovare a luglio, tra il 15 e il 25 del mese. Una volta ricevuto il risultato, dal 31 luglio al 24 agosto potranno quindi fare richiesta per essere inseriti, per l’appunto, in graduatoria, scegliendo le sedi preferite e il punteggio più alto tra i due tentativi.

A seguito del Covid sono aumentati i posti disponibili: per l'anno accademico 2023/24 attualmente risultano 14.787. Ma il condizionale è d’obbligo, perché si tratta di posti ancora provvisori, anche se risultano tendenzialmente in linea con quelli dello scorso anno. Il ministro dell’Università e della Ricerca Bernini, però, ha recentemente annunciato di volerne aumentare il numero.