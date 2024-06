Test Medicina, slittano i risultati: il motivo e le date da ricordare

Non è ancora finita l'attesa per gli oltre 60 mila studenti aspiranti medici che hanno sostenuto il test di ammissione alla facoltà di Medicina lo scorso 28 maggio. La consultazione del risultato del test era infatti prevista per oggi, 6 giugno, ma slitterà al prossimo lunedì 10.

Il motivo è legato al decreto ministeriale n.760 secondo cui gli studenti che hanno sostenuto il Tolc-Med nel 2023 hanno ottenuto la possibilità di essere inclusi nella graduatoria finale (fermo restando ovviamente ol raggiungimento del punteggio minimo sufficiente). Chi ha partecipato al test del 2023 può infatti indicare le preferenze delle sedi e fare istanza di inserimento nella graduatoria di quest'anno. I punteggi minimi per l'inserimento sono: 56,59 per Medicina e Odontoiatria e 53,24 per Veterinaria.

La possibilità dell'inserimento in graduatoria per i partecipanti dello scorso anno ha quindi aggiunto passaggi in più e complessità, con conseguenti ritardi, spiegano vari siti specializzati.

Le date da ricordare

Gli aspiranti medici potranno conoscere prima i risultati dei punteggi anonimi (sul sito Universitaly), poi quelli nominativi. Per farlo sarà necessario inserire il codice etichetta consegnato al momento del test di ingresso. Nel caso non lo si ricorsi, bisognerà aspettare il 19 giugno per i risultati nominativi.

Di seguito le date da tenere a mente:

19 giugno: pubblicazione punteggi nominali

10 luglio: pubblicazione banca dati per la prossima sessione del test di medicina 2024 (il 30 luglio)

23 luglio: scadenza per il pagamento delll'scrizione alla seconda sessione del test

29 luglio: apertura fase di iscrizione in graduatoria sul sito Cineca

30 luglio:seconda sessione del test per provare ad entrare a medicina;

8 agosto: uscita dei punteggi anonimi

28 agosto: pubblicazione del compito e della scheda anagrafica

2 settembre: termine ultimo per chiedere l'inserimento in graduatoria

10 settembre: pubblicazione della graduatoria nazionale

18 settembre: primo scorrimento di graduatoria