Il Tar annulla il test per medicina: "Prove non bilanciate". Ma salva chi si è immatricolato

Svolta sui test d'ammissione alla facoltà di medicina per l'anno accademico 2023/2024. Il Tar del Lazio ha accolto gli oltre 3mila ricorsi dei candidati che non avevano superato il test, salvaguardando però le posizioni di chi aveva superato le prove ed è già iscritto ai corsi.

Il meccanismo di equalizzazione "mina la par condicio tra i candidati"

I giudici hanno convenuto che le prove sottoposte ai candidati "non erano omogenee quanto a difficoltà complessiva". Nella lente dei ricorrenti era finito in particolare il cosiddetto meccanismo di "equalizzazione" alla base del punteggio, ora giudicato dal Tar illegittimo in quanto "non idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli".

Per i giudici, tale meccanismo presenta infatti "elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall'altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola performance, essendo la relativa posizione influenzata dall'attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, pertanto, la par condicio tra i candidati".

Secondo il candidato ricorrente, il cui ricorso è stato accolto, "due laureati potrebbero essere stati giudicati in misura diversa non in quanto l'uno è più preparato dell'altro, ma perché a uno dei due sarebbe stato somministrato un kit di domande reputato sulla base dell'equalizzazione più difficile o più semplice".

"Siamo felici di questa prima vittoria e che il giudice abbia accolto le nostre tesi e le abbia ritenute fondate, è una vittoria della meritocrazia", hanno commentato gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Floriana Barbata e Valentina Guddo, dello studio legale che ha seguito i ricorsi. I giudici del tribunale amministrativo non hanno però accolto il risarcimento danni per i non ammessi né l’immatricolazione dei concorrenti in sovrannumero. Decisione contro la quale i ricorrenti hanno annunciato il ricorso al Consiglio di Stato.

Com'era struttrato il test

Nel test d'ingresso 2023/2024 avevano debuttato per la prima volta i "Tolc med", introdotti dalla ministra dell’Istruzione Maria Cristina Messa, nel governo Draghi.

La prova aveva una durata di 90 minuti ed era composta da 50 domande, 7 quiz di comprensione del testo, competenze acquisite negli studi (15 minuti); 15 quiz di biologia (25 minuti); 15 quiz di chimica e fisica (15 minuti); 13 quiz di matematica e ragionamento (25 minuti). Per i giudici amministrativi è stata la diversa difficoltà dei 1.700 quesiti estratti a sorte a non risultare bilanciata adeguatamente.