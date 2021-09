Il test (a caro prezzo) per entrare a Medicina

Circa 77.000 persone per poco più di 14.000 posti disponibili: questi i numeri relativi alle facoltà di Medicina e Chirurgia per il prossimo anno accademico, cifre che confermano come a oggi, a fronte di migliaia di persone decise a entrare, a passare sarà soltanto un aspirante medico su 5.

I test sono iniziati venerdì mattina, e proprio agli studenti ha voluto riservare un augurio il ministro della Salute, Roberto Speranza: “In bocca lupo a tutti i giovani che oggi iniziano il loro percorso verso la facoltà di Medicina - ha scritto su Facebook - È un impegno importante per il futuro di ciascuno di loro ma lo è ancora di più per il futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale”. Ogni studente si è presentato in università con Green Pass e mascherina ffp2 così come stabilito dal Ministero, a disposizione cento minuti per risolvere 60 quesiti a risposta multipla, di cui la maggior parte di cultura generale.

Test d’ingresso a Medicina: identikit degli aspiranti medici

Skuola.net, attraverso la testimonianza di 500 giovani alle prese con la prova d'accesso di quest'anno, ha provato a tratteggiare l’identikit di chi aspira a entrare a Medicina: molti sono “veterani” del test d’ingresso perché lo hanno già tentato, e nonostante lo stop hanno deciso di riprovare. Circa 3 su 10 sono minimo al secondo tentativo, anche se gli studenti che ci provano per la prima volta restano la maggioranza, il 70%. Sulla totalità degli aspiranti medici, 8 su 10 hanno già annunciato che, in caso di bocciatura, non si arrenderanno. Il 73% ha dichiarato che proverà ad aggirare l’ostacolo iscrivendosi lo stesso all’università e sostenendo esami che poi verrebbero riconosciuti al momento dell'iscrizione a Medicina, uno su 10 ha invece detto che si prenderà un anno per concentrarsi sulla preparazione e ripresentarsi più preparato il prossimo anno.

Il costo della preparazione

A motivare gli aspiranti studenti di Medicina, la passione: 3 studenti su 4 dichiarano di farlo per questo, mentre solo 1 su 10 tenta una strada così impegnativa per le prospettive lavorative future, altrettanti (10%) per i potenziali guadagni. A uno sforzo e una tenacia simile corrispondono, inevitabilmente, investimenti economici e di tempo, e infatti quasi 3 candidati su 10 hanno iniziato a prepararsi per i test con un anno di anticipo e per un altro 11% lo studio in funzione dei quiz è partito almeno sei mesi fa. Per farlo sono stati acquistati testi specializzati (35%), simulazioni online (20%) e corsi di preparazione (15%): il 29% del campione intervistato da Scuola.net ha dichiarato di avere speso anche oltre 500 euro, un altro 15% si è attestato tra i 300 e i 500 euro, il 33% si tenuto tra 100 e 300 euro, solo il 23% è riuscito a contenere l'esborso sotto i 100 euro.