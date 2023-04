Al via oggi i Tolc Med, come funzionano i nuovi test per entrare a Medicina

Debutta oggi 13 aprile il Tolc Med, il nuovo test per l'accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Ci sono due sessioni: quella che inizia oggi e una a luglio. La nuova prova è completamente computerizzata, potrà essere ripetuta due volte. Gli iscritti sono quasi 80 mila. I posti a disposizione sono quasi 15mila per Medicina, quasi 14mila per Odontoiatria, 1.082 per Veterinaria. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha confermato che "ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest'anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%".

La novità è che possono partecipare al Tolc Med, oltre ai diplomati, anche i ragazzi degli ultimi due anni delle superiori. Le sessioni sono:

da oggi 13 aprile al 22 aprile

dal 15 e il 25 luglio.

"Una scelta - precisano dal ministero - voluta per evitare sovrapposizioni con lo svolgimento delle prove di Maturità". Per l’anno accademico 2024-2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei test saranno a febbraio e aprile 2024. Nell’ambito di queste sessioni ciascun ateneo individua i giorni e i turni di erogazione delle prove.

Una volta sostenuti i test i candidati potranno scegliere - nel tempo a disposizione - il punteggio migliore tra quelli conseguiti nelle due sessioni ai fini dell’immatricolazione così da poter poi indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. I candidati potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle 15, attraverso il portale Cineca.

La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni precedenti.

Per le prove, sia per il Told-Med e sia per il Tolc-Vet, i candidati avranno a disposizione al massimo 90 minuti per risolvere i 50 quesiti previsti. I quesiti saranno distribuiti in quattro sezioni per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento.

L’iscrizione al Tolc consentirà al candidato di accedere anche ai Mooc (Massive Open Online Courses), le esercitazioni disciplinari per ogni materia contenuta nel test. Sul sito dedicato all’accesso programmato tutti gli studenti potranno trovare informazioni e strumenti gratuiti, messi a disposizione dalle diverse sedi universitarie, come supporto all’orientamento e per il miglioramento della preparazione iniziale alle prove di selezione.