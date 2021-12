Basterà il test antigenico rapido per iniziare e finire l'isolamento in Toscana

Da mercoledì 29 dicembre in Toscana gli isolamenti per le persone positive al coronavirus saranno stabiliti anche solo sulla base del risultato di un test antigenico rapido positivo, senza più la necessità di confermare il contagio con un test molecolare (Pcr). La stessa cosa varrà per stabilire la fine dell'isolamento: basterà un test antigenico negativo.

La Toscana è la quarta regione insieme a Veneto, Umbria ed Emilia-Romagna a permettere di determinare l'isolamento con un test antigenico, ma è l'unica in cui il test antigenico è valido anche per uscire dall'isolamento, eventualità comunque contemplata dal ministero della Salute "in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari".

La decisione è stata presa dal presidente della regione, Eugenio Giani, per ridurre "drasticamente il numero di test richiesti, oltre a semplificare alcuni passaggi burocratici, legati per esempio al lavoro". Giani ha anche aggiunto che "la regione sta aumentando in maniera consistente il numero di addetti al tracciamento, in modo da far fronte ad un numero altissimo di verifiche di positività, sia delle persone potenzialmente colpite dal virus, sia dei contatti stretti".

Oggi in Toscana sono stati registrati 7.304 nuovi casi in più rispetto a ieri (7.000 confermati con tampone molecolare e 304 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 298.707 (85,6% dei casi totali). Sono stati eseguiti 24.034 tamponi molecolari e 32.030 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13% è risultato positivo.

Sono invece 14.500 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 42.636, +18% rispetto a ieri. I ricoverati sono 627 (27 in più rispetto a ieri), di cui 78 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un'età media di 76,3 anni.