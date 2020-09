La regione che offre i test sierologici gratis per genitori, studenti e professori

Test sierologici gratis in farmacia per gli alunni delle scuole dell'Emilia Romagna e per i loro genitori. E' il nuovo capitolo della campagna di screening sul Covid-19 messa in atto dalla Regione, ormai in dirittura d'arrivo per siglare l'intesa con le associazioni dei farmacisti, annunciata mercoledì dall'assessore regionale alla salute Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa sui trapianti di cuore al Sant'Orsola.

Test sierologico gratis in Emilia Romagna (su base volontaria)

Nel dettaglio, si tratta di un test su base volontaria che potrà essere effettuato gratuitamente in farmacia anche da coloro che si sono già sottoposti agli esami. Il servizio dovrebbe partire entro i prossimi 15 giorni: "E' una ulteriore rete di protezione e di prevenzione che mettiamo sul territorio - ha ricordato l'assessore - siamo tra le prime regioni d'Italia per numero di tamponi, la primissima per i test sierologici, abbiamo quasi raggiunto il 10% della popolazione residente".

Il metodo del pungidito

Si tratta del test fatto col metodo del "pungidito", spiega Donini, gratuito e "rivolto a tutto il personale della scuola, docenti e non docenti, anche precari, che magari hanno già fatto il sierologico e tra qualche settimana ritengono di rifarlo". Ma la campagna di screening è rivolta anche "ai genitori degli alunni in età scolare - afferma l'assessore - e addirittura, accompagnati dai genitori, anche gli stessi studenti. E' una ulteriore, non obbligatoria, rete di protezione e prevenzione che mettiamo sul territorio".