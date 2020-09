Tg1 nella bufera per un servizio sulla morte di Maria Paola Gaglione andato in onda durante l’edizione di oggi delle 13.30. Il giornalista parla di “una storia d’amore gay finita in tragedia, un sogno spezzato dalla furia omofoba”, per poi riferirsi al ragazzo trans rimasto ferito insieme alla giovane morta chiamandolo “Cira”.

Il Tg1 chiama "Cira" il ragazzo trans di Maria Paola Gaglione

Su Twitter sono comparsi decine di messaggi di utenti stupiti e arrabbiati dopo il servizio del Tg1. Tra questi anche quello del Signor Distruggere, che ha definito “vergognoso” il servizio, nel quale “una storia tra una ragazza e un ragazzo trans è diventata una relazione tra due lesbiche”.

allora:



-la relazione non si dovrebbe definire gay in quanto tra un ragazzO e una ragazza



-Maria Paola aveva una relazione con un ragazzo, non con una ragazza



-il ragazzo si chiama Ciro, non Cira...



viva la disinformazione e complimenti alla Rai pic.twitter.com/fsgMe1zlHQ — M¥STER KETA (@matthewleeks) September 13, 2020

Maria Paola, speronata e uccisa perché aveva una relazione con un ragazzo trans

Secondo una prima ricostruzione, il fratello di Maria Paola avrebbe inseguito la sorella e il compagno trans cercando di farli cadere da uno scooter in corsa. Maria Paola è finita contro un tubo per l’irrigazione che le ha provocato una grave ferita alla gola mentre Ciro è finito a terra, riportando la frattura di un braccio e qualche graffio. Il fratello di Maria Paola avrebbe detto ai carabinieri: “Ho fatto una stronzata, non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e a quella là che ha infettato mia sorella”.

Su Instagram Ciro ha condiviso una sua fotografia insieme alla ragazza, con un toccante messaggio per la fidanzata: proprio oggi sarebbero stati tre anni che stavano insieme.

Su Facebook la madre di Ciro ha scritto un duro post contro la famiglia di Michele Gaglione, accusando il fratello di Maria Paola di averla uccisa perché frequentava un ragazzo transgender. “I figli si accettano come sono”, ha scritto la donna, che poi ha rivolto un pensiero alla giovane vittima: “Paola deve riposare in pace”.

Maria Paola Gaglione e Ciro: “Negazione da parte di una stampa che non sa definire fatti e persone”

“A Caivano si sta scrivendo una delle storie più brutali di violenza di genere”, ha scritto su Facebook Daniela Lourdes Falanga, presidente di Arcigay Napoli.

