Il Pd contro il Tg1 dopo il servizio di domenica: "La Rai ha toccato il fondo"

Si fa sempre più aspro lo scontro tra i partiti di opposizione e il Comitato di redazione del Tg1 dopo il servizio andato in onda nel Tg delle 13.30 di domenica 14 gennaio.

"Una cerimonia al cimitero Verano di Roma per rendere omaggio a tutti i caduti, a chi ha dato la vita per l’Italia", scandisce la giornalista che presenta la commemorazione dei "patrioti italiani" in cui sfila ogni anno Gioventù nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia che viene però descritta nel servizio come "apolitica".

"Non militanti politici, spiegano gli organizzatori”, dice la giornalista che firma il pezzo. Tra i patrioti omaggiati il Tg1 cita solo Goffredo Mameli, peccato che tra i compianti omaggiati da Gioventù nazionale ci siano anche esponenti dell'ex Msi come Stefano Recchioni, ucciso a poche ore dai fatti di Acca Larentia.

Il Cdr del Tg1: "Respingiamo ogni attacco alla nostra testata"

"Con il servizio del Tg1 su una manifestazione organizzata dal movimento Gioventù nazionale, definita non politica e elevata a evento patriottico culturale, la Rai ha toccato il fondo", afferma afferma il capogruppo Pd nella commissione Vigilanza, Stefano Graziano.

"Dopo gli allontanamenti selettivi di autorevoli professionisti, dopo il crollo degli ascolti, dopo la messa in mora di un serio piano di investimenti per il rilancio del servizio pubblico, siamo adesso alla bassa propaganda mascherata da servizi culturali", prose Graziano. "Il Direttore Chiocci venga a spiegare in vigilanza Rai se ha cambiato ruolo e se è diventato il portavoce dei movimenti giovanili di destra che hanno sede in via della Scrofa", incalzano i dem chiedendo l'audizione in commissione Vigilanza di Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1.

Ma per il Cdr della rete ammiraglia Rai, l'intervento del Pd è "pericoloso": "La politica non dovrebbe permettersi mai di giudicare il lavoro dei colleghi della nostra testata. È una cosa grave e pericolosa. Eppure è accaduta proprio oggi riguardo al servizio che abbiamo mandato in onda sul ricordo di patrioti italiani morti per il nostro Paese", ha dichiarato Elisabetta Abbate, presidente del Cdr Tg1.

"I membri del Partito Democratico in vigilanza hanno attaccato il Tg1, accusandolo di fare bassa propaganda" prosegue. "Ma propaganda di cosa? Abbiamo dato semplicemente conto di una manifestazione fatta da un gruppo di giovani al Cimitero del Verano, per ricordare cosa voglia dire sacrificarsi per una nobile causa. Lo scandalo dei rappresentati dem in vigilanza è dunque uno scandalo strumentale, politicamente arrogante nei confronti del nostro lavoro", sostiene Abbate.

"E oltretutto non supportato dai fatti - sostiene- . IL Pd ha letto i dati di Agcom e dell'osservatorio di Pavia sui tempi dei partiti al Tg1? Se proprio non si può fare a meno di interpretare le cose da un punto di vista politico, ebbene, le analisi depositate trimestralmente in Vigilanza, dimostrano incontrovertibilmente che il Tg1 rispetta pienamente l'equilibrio di tutte le rappresentanze".

"Anzi: secondo i tempi di parola corrispondenti al risultato elettorale, il Pd, e le opposizioni in generale, sono sempre sopra la soglia che dovrebbe essere loro garantita. Se del caso possiamo fare tutti noi un raffronto con gli anni e i governi precedenti, e vedere quanto l’odierno tg1 sia molto più pluralista del passato. Pluralismo, imparzialità, correttezza, sono il nostro faro nell'attività quotidiana e respingiamo - conclude - ogni ingiustificato attacco alla nostra testata".