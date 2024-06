Anche la Thailandia ha legalizzato i matrimoni omosessuali (che in Italia sono ancora vietati)

La Thailandia diventerà il primo Paese del sud est asiatico - e il terzo dell'intera Asia dopo Taiwan e Nepal - a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il Senato ha votato a larga maggioranza la legge che parifica i matrimoni garantendo pieni diritti ai partner a prescindere dal genere sessuale. Il testo era già stato approvato a marzo dalla Camera dei rappresentanti e il voto al Senato era l'ultimo step prima della pubblicazione della legge nella Gazzetta Reale. Dopo la promulgazione ci vorranno altri 120 giorni affinché la legge entri effettivamente in vigore.

Buone notizie dalla Thailandia!

Il Senato ha approvato ad ampia maggioranza la legge sul matrimonio egualitario❤️🧡💛💚💙💜 — Amnesty Italia (@amnestyitalia) June 18, 2024

Il testo modifica i riferimenti di legge oggi in vigore sostituendo le parole "uomini e donne" e "marito e moglie" con "persone" e "partner matrimoniali". Le coppie omosessuali avranno gli stessi diritti anche in materia di adozione dei minori, consenso sanitario ed eredità. La legge è stata approvata grazie al sì di 130 senatori, i voti contrari sono stati solo 4, gli astenuti 18. La Thailandia è stata sempre considerata un Paese inclusivo per la comunità Lgbt, ma finora gli omosessuali non hanno potuto godere degli stessi diritti degli eterosessuali. E gli episodi di discriminazione, come denunciano le associazioni Lgbt, non sono mancati. Gli attivisti ora auspicano che altri Paesi del sud est asiatico seguano l'esempio thailandese.

O Senado da Tailândia aprovou o casamento entre pessoas do mesmo gênero ❤️🏳️‍🌈



Depois de 20 anos de luta, o país se junta a Taiwan e Nepal entre os países asiáticos a aprovarem uma lei do #CasamentoIgualitário



Foram 130 votos a favor, 4 contra e 18 abstenções. pic.twitter.com/34Uc5LY92w — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) June 18, 2024

Quali sono i Paesi che riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Ad oggi nel mondo sono 37 i Paesi che riconoscono i matrimoni tra persone dello stesso sesso (esclusi Liechtenstein e Thailandia che però hanno già dato l'ok). In Europa gli Stati che permettono agli omosessuali di sposarsi sono 21. La prima legge per il riconoscimento dei matrimoni è stata approvata in Olanda nel 2001, ma con gli anni si sono aggiunti molti altri Stati tra cui Francia, Germania, Austria, Spagna, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Portogallo e Regno Unito. In Italia i matrimoni omosessuali sono ancora vietati, ma dal 2016 alcuni diritti economici e giuridici sono stati riconosciuti con la legge sulle "Unioni civili".