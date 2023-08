Rogo Thyssenkrupp: condannato dopo 16 anni il manager responsabile. I familiari delle vittime: "Non siamo contenti"

Dopo quasi sedici anni la vicenda dell'incendio nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, che costò la vita a sette operai, sembra volgere a una conclusione. Harald Espenhahn, amministrazione delegato dell'azienda tedesca all'epoca dei fatti, ha da poco varcato i cancelli del carcere dove dovrà scontare una condanna a cinque anni per omicidio colposo. La sentenza era arrivata in via definitiva nel 2016, ma non era ancora stata eseguita a causa di alcuni ricorsi che lo stesso Espenhahn aveva presentato al tribunale tedesco. Il tribunale italiano aveva inflitto al manager una pena di 9 anni e 8 mesi, ne sconterà solo 5 in Germania. I giudici tedeschi hanno applicato la pena massima prevista in Germania per la tipologia di reato e verrà scontata in regime di semi-libertà: Espenhahn ha solo l'obbligo di dormire in carcere. Una dettaglio che lascia l'amaro in bocca ai parenti delle vittime di una delle più grandi stragi sul lavoro mai registrate nel nostro Paese.

La rabbia dei famigliari delle vittime: "Non siamo contenti"

"Ci è arrivata la notizia che anche Espenhann è finalmente in carcere ma sconterà la pena in semilibertà, andando solo a dormire in carcere. Non siamo contenti. Mettiamo la parola fine a questa sentenza che non ci soddisfa per niente". A parlare è Rosina Platì, madre di Giuseppe Demasi, uno dei sette operai morti nel rogo della ThyssenKrupp del 2007, a proposito dell'ingresso in carcere di uno dei due manager tedeschi condannati per l'incidente.

"Non siamo contenti - ribadisce -. In confronto a quello che volevamo, anzi che meritavano, non è nulla. Quello che mi dà ancora più fastidio è che questo poco lo abbiamo raggiunto noi, con tutte le lotte che abbiamo fatto. Se qualcuno ci avesse aiutati - conclude - magari saremmo riusciti a ottenere qualcosa di più".

A dare il via all'iter giudiziario, era stato il pm Raffaele Guariniello, grande esperto di sicurezza sul lavoro. Nel mirino, le misure di sicurezza dell'impianto che era destinato alla chiusura. E a ripercorrere sui social le tappe della dolorosa vicenda è Antonio Boccuzzi, operaio alla ThyssenKrupp di Torino e unico sopravvissuto al rogo della linea 5 dello stabilimento di corso Regina Margherita che, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, costò la vita a sette operai. "I tempi nella giustizia sono fondamentali, sia nel corso del processo che nell'esecuzione della sentenza - spiega - il 13 maggio 2016 si è chiuso in Cassazione il processo Thyssen. Tutti condannati gli imputati. Solo gli italiani pero' varcano la soglia del carcere il mattino successivo alla sentenza. I tedeschi continuano a fare quello che facevano prima, come nulla fosse: più forti della giustizia e dello Stato. Giustizia, già. Una parola affascinante che da idea di equilibrio, di equo risarcimento. Quando muoiono in maniera drammatica sette persone nulla può essere equo o avvicinarsi lontanamente al giusto".

Ma anche se la rabbia non si placa, la consapevolezza è che almeno un passo sia stato fatto: "Quei 5 anni saranno ulteriormente ridimensionati, lo sappiamo e non ci facciamo strane o vane illusioni - conclude Boccuzzi - ma un passo è stato compiuto e questo non ce lo porta via nessuno" conclude Boccuzzi.

