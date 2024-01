Al via il ticket da 5 euro per visitare Venezia, ecco chi chi deve pagare

Una visita mordi e fuggi a Venezia, nei giorni di maggior affluenza del turismo di massa, costerà cinque euro. Parte infatti da quest'anno la sperimentazione che riguarderà, per ora, 30 giornate a partire dal ponte del 25 aprile 2024, in occasione dei festeggiamenti per il giorno di San Marco, patrono della città.L'iniziativa del comune

Come funziona il "Venice pass" e chi non dovrà pagare

Il ticket di 5 euro per entrare a Venezia dovrà essere pagato da ogni persona fisica di età superiore ai 14 anni che accede alla città per una visita giornaliera. A beneficiare dell'esenzione saranno coloro che si recheranno in Laguna per motivi di lavoro, chi soggiornerà in strutture ricettive all'interno del territorio comunale, i residenti della Regione Veneto, le persone che hanno bisogno di cure, i partecipanti a competizioni sportive, le forze dell'ordine in servizio e i parenti fino al terzo grado dei residenti a Venezia. Per accedere all'esenzione bisognerà però registrarsi a un apposito portale attivo dal 16 gennaio e gestito da Venis spa.

Dal portale, si potrà ottenere il QR code che dovrà essere esibito durante ai controlli e che servirà ad entrare fisicamente in laguna quando saranno istallati i tornelli che regoleranno gli accessi evitando il sovraffollamento. Si potrà pagare con carta di credito, bonifico, paypal o sul posto, ad appositi sportelli. Dal 1 giugno, la sperimentazione riguarderà anche i gruppi organizzati di turisti, che potranno essere composti da massimo 25 persone e sarà estesa anche alle isole di Burano, Murano e Torcello. Da quella data le guide non potranno più utilizzare megafoni e microfoni per non disturbare i residenti. Il contributo potrà essere pagato anche dalle compagnie di trasporto convenzionate con il Comune.

I prezzi per accedere a Venezia diventeranno variabili

La "Tassa di sbarco" a Venezia, era prevista nelle legge di Bilancio 2019 ed era stata rimandata per via della pandemia. Diventa quindi operativa da quest'anno. Durante il periodo di sperimentazione, il prezzo resterà di 5 euro, mentre a regime varierà da un minimo di 3 a un massimo di 10 euro, a seconda dei giorni. Sarà previsto un sistema a bollini colorate e le giornate maggiormente affollate, quelle da bollino nero come weekend e giornate di eventi speciali, costeranno di più. Il numero massimo di visitatori per gli ingressi giornalieri in laguna sarà di 40 mila persone: dal conteggio, ovviamente, saranno esclusi gli ospiti delle strutture ricettive.