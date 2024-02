Dal design ("che crea dipendenza") all'effetto "tana di coniglio": TikTok finisce sotto la lente Ue

La Commissione Europea ha avviato un'indagine su TikTok "per sospetta violazione della trasparenza e degli obblighi di tutela dei minori". Ad annunciarlo è stato il commissario al Mercato Interno Thierry Breton. La Commissione vuole valutare se TikTok possa aver violato il Digital Services Act (Dsa) in ambiti legati non solo alla tutela dei più piccoli, ma anche alla trasparenza della pubblicità, all'accesso ai dati per i ricercatori, nonché alla gestione del rischio costituito dal design che crea dipendenza e dai contenuti dannosi.

L'indagine, si legge in un post pubblicato da Breton su X, è focalizzata sulla "verifica dell'età", le "impostazioni sulla privacy predefinite", ma anche su altre caratteristiche specifiche del social network, come il "design che dà dipendenza", i "limiti di tempo" e l'effetto "rabbit hole", letteralmente "tana di coniglio", ovvero un modo di dire che indica la coazione a ripetere.

L'avvio di un procedimento formale conferisce alla Commissione il potere di adottare ulteriori misure, come misure provvisorie e decisioni di non conformità, e di accogliere ogni impegno assunto da TikTok a sanare le questioni oggetto d'indagine.

Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva, "la sicurezza e il benessere degli utenti online in Europa sono fondamentali. TikTok deve esaminare da vicino i servizi che offre e considerare attentamente i rischi che rappresentano per i suoi utenti, giovani e anziani. La Commissione effettuerà ora un'indagine approfondita, senza pregiudicarne l'esito".

Per Breton, "la protezione dei minori è una delle massime priorità di applicazione della legge sui diritti umani. Essendo una piattaforma che raggiunge milioni di bambini e adolescenti, TikTok deve rispettare pienamente il Dsa e ha un ruolo particolare da svolgere nella tutela dei minori online. Oggi avviamo questa procedura formale per garantire che vengano intraprese azioni proporzionate per proteggere il benessere fisico ed emotivo dei giovani europei. Non dobbiamo risparmiare alcuno sforzo per proteggere i nostri figli".

TikTok: "Già introdotte funzioni che tutelano i minori"

A stretto giro è arrivata la replica del colosso social: "TikTok ha introdotto funzioni e impostazioni innovative per proteggere gli adolescenti e impedire ai minori di 13 anni di accedere alla piattaforma, una questione di cui si sta occupando l'intero settore" ha fatto sapere un portavoce dell'azienda. "Continueremo a collaborare con esperti e player del settore per garantire la sicurezza dei giovani su TikTok e siamo lieti di avere ora l'opportunità di spiegare in dettaglio questo lavoro alla Commissione".