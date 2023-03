E ora arriva anche lo sciopero degli influencer

Dopo il polverone alzato sulle presunte falle di sicurezza su TikTok e la decisione di vietare progressivamente l'uso del social network ha scatenato la reazione - attesa - di quanti utilizzano la piattaforma cinese come volano per il proprio business. E da questione tecnologico-politica il caso TikTok finisce per dar vita a uno dei primi scioperi degli influencer. Ma partiamo dall'inizio.

ByteDance, l’azienda di TikTok, è accusata di trattenere i dati degli utenti e metterli a disposizione del governo di Pechino. Un'accusa che le istituzioni comunitarie europee, ma anche angloamericane, hanno ribadito nel motivare il divieto di usare la piattaforma sui device governativi. Ma ora si teme che il ban possa estendersi.

Così l’azienda cinese che controlla il social network ha indetto una manifestazione a Washington pagando di tasca propria centinaia di influencer chiamati a partecipare a tre giorni di proteste contro la minaccia della Casa Bianca di vietare l’uso dell’applicazione in tutto il paese. La notizia, riportata inizialmente dalla rivista statunitense The Information, arriva dopo l’ultimatum lanciato dall’amministrazione del presidente Joe Biden ai proprietari cinesi di TikTok: vendere le azioni a un nuovo proprietario o affrontare un divieto generale in tutto il paese.

A preoccupare i governi occidentali è il timore che TikTok venga usata dal governo di Pechino per promuovere i suoi interessi politici, diffondere propaganda e indirizzare l’opinione pubblica.

L’applicazione cinese non usa un modello di business diverso da altri social offrendo contenuti di intrattenimento in cambio di dati personali. "I legislatori di Washington che discutono di TikTok dovrebbero ascoltare dal vivo le voci di quelle persone che sarebbero direttamente influenzate dalle loro decisioni" ha dichiarato su The Information Jamal Brown, portavoce negli Stati Uniti di TikTok "non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri creator nella capitale".

Lo sciopero degli influencer di TikTok sposta la questione dal versante politico a quello economico: quello dei creator sulle piattaforme social, una professione sempre più diffusa ma che - diversamente da casi limite - non necessariamente consente guadagni milionari.