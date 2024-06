La "skin care" è la nuova miniera d'oro: ecco i tiktoker (strategici) che hanno cambiato il mercato

Lo scorso autunno la creator Alessia Morelli ha condiviso su TikTok un video in cui raccontava la sua passione per un particolare burro cacao. Ventiquattro anni e lunghi capelli rossi, la ragazza si è immortalata mentre faceva notare quanto il prodotto valorizzasse il suo viso. Il risultato è stato del tutto inaspettato: il video è rimbalzato su TikTok, le visualizzazioni sono esplose e il prodotto è andato esaurito in tutta Italia. E tanto che l'azienda produttrice ha pensato bene di sviluppare una strategia di pubblicità mirata proprio alla piattaforma. È un esempio di quanto la potenza di TikTok sappia oggi incidere nel mondo della bellezza, con milioni di video a tema e 150 milioni di utenti disponibili. Ed è un episodio che rientra in un filone, quello della "skin care", ovvero della cura della pelle, che sta trovando particolare fortuna sui social media, divenendo in alcuni casi una vera e propria ossessione per i più giovani, tanto che c'è chi parla dell'allarme "cosmeticoressia".



Da circa un anno infatti la cosiddetta "skin care" è particolarmente pervasiva sui social. Sono sempre di più i beauty influencer che quotidianamente suggeriscono sieri, maschere, creme e innumerevoli prodotti per avere una pelle sana, abbassando l'età di accesso ai cosmetici - un tempo usati solo dopo i trent'anni - e con un dato allarmante che nelle ultime settimane riguarda proprio TikTok: si tratta dei cosiddetti Sephora Kids, ovvero influencer adolescenti che si filmano mentre usano creme anti rughe, chiaramente inadatte alla loro età. Proprio su TikTok insomma i brand di bellezza stanno trovando un terreno particolarmente fertile per la loro sponsorizzazione: 100 miliardi le visualizzazioni ai video a tema beauty, con l'hashtag #skincare usato 20 milioni di volte. Il tutto, ovviamente, all'interno di un mercato mai così in salute: da otto anni il segmeto skin care cresce instancabilmente, attestandosi oggi come il più redditizio dell'intera industria cosmetica. Ma come ha fatto TikTok a imporsi e, soprattutto, quanto frutta alle aziende questa corrispondenza d'amorosi sensi?

No alle modelle patinate, sì agli influencer simili a noi. La strategia di TikTok

La strategia di comunicazione usata da TikTok, spiega la stessa piattaforma, ha puntato alla "democratizzazione della bellezza", ovvero a ribaltare il paradigma pubblicitario: da un modello "dall'alto verso il basso" si è passati a uno "dal basso verso l'alto", scrivono. Il che significa che, per usare le parole più semplici di Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice, la manovra è stata potenziare il senso di immedesimazione del pubblico: "Un tempo le pubblicità dei cosmetici erano fatte da modelle e attrici famosissime, modelli spesso irraggiungibili rispetto ai quali percepivamo una distanza", dice Mautino. "Oggi invece gli influencer, che sono molto più simili a noi, hanno accorciato queste distanze". Il risultato è chiaro: "Se tu vedi una persona come te che nel suo bagno usa determinati prodotti, sei più portato a fidarti. Ovviamente le aziende hanno imparato a sfruttare questa dinamica, coinvolgendo persone che possono sembrare comuni". A questo si aggiunge un racconto divertente dei prodotti, attraverso video ironici e dunque ingaggianti, e la proposizione dei cosmetici come "terapia". "Un approccio medicalizzato" illustra ancora Mautino "che dà l'idea di un risultato più sicuro".

Vedo su tiktok, corro in negozio. È davvero così?

Ma dall'ispirazione all'azione, il passo è davvero così breve? Ovvero, in che termini la viralità corrisponde effettivamente a un aumento delle vendite? "È un dato difficile da ricavare" spiega Dominique Petruzzi, ricercatrice di Statista. Certo è che "alle aziende conviene sponsorizzarsi su piattaforme come TikTok e Instagram perché raggiungono un vasto pubblico a un prezzo relativamente basso, lavorando con influencer e persino micro-influencer". I report di TikTok, dal canto loro, promettono il risultato: secondo indagini interne, il 35% degli italiani ha scoperto qui un nuovo prodotto, il 71% si lascia influenzare dai creator, il 7% corre in negozio lo stesso giorno ad acquistarlo (mentre il 32% lo fa nel giro di un mese), mentre l'hashtag #TikTokMadeMeBuyIt conta 44 miliardi di video. Sono dati che arrivano da TikTok, certo, che ha tutto l'interesse a promuoversi, ma c'è anche un altro dato: nel settembre 2023, quando TikTok ha lanciato il suo shop, la categoria beauty ha dominato vendite con uno sconcertante 85% dei prodotti acquistati che arrivava dal settore beauty.

I fatturati alle stelle di Cerave e Nivea

Per avere una idea più precisa della conversione in vendite, abbiamo provato a contattare Cerave e Nivea, ovvero i due brand di skin care che sono stati in assoluto i più citati sulla piattaforma nel 2023. Ma invano. Non ci resta dunque che farci bastare i fatturati. Partiamo da Nivea, che comprende i burro cacao Labello, e che "nel 2023 ha ottenuto la sua migliore performance del secolo, superando per la prima volta nella sua storia la soglia dei 5 miliardi di euro di vendite". Il motore? Proprio il segmento della "Face care", ovvero la cura della pelle del viso, ovvero la skin care. Dati eccellenti, sebbene un recente studio di Statista sottolinei in realtà una forbice tra la viralità e la vendita. Poi c'è Cerave, di proprietà di L'Oreal, e che su TikTok è in assoluto il marchio di maggior successo nel mondo: nel fatturato L'Oreal del 2023 si legge che la sezione Dermatological Beauty "è cresciuta due volte più velocemente del mercato e ha registrato il suo sesto anno consecutivo di crescita a due cifre". CeraVe, nello specifico, "ha continuato ad avanzare fortemente sia negli Stati Uniti, dove ora è il marchio numero uno nella cura della pelle, sia nel resto del mondo".

"TikTok è una trappola per i marchi costosi"

Come detto, queste deduzioni possono dare una visione parziale del modo in cui si è arrivati al guadagno. Ma di certo c'è che non sempre alle visualizzazioni corrispondono ale vendite. "TikTok è una risorsa eccellente per i marchi di bellezza, in particolare per quelli nuovi, ma può essere anche una trappola per i marchi affermati", si legge in questo rapporto. Come evidenziato infatti, "i consumatori spesso cercano imitazioni economiche dei maschi più costosi". "Con l'inflazione in aumento negli ultimi due anni infatti, i consumatori di tutto il mondo preferiscono scendere a compromessi sul prezzo piuttosto che sulla qualità". Del resto il tono di voce "dal basso verso l'alto" non è detto che sia d'aiuto per il settore luxury. In ultimo viene anche da domandarsi quanto siano duraturi i guadagni, vista la natura fisiologicamente limitata dei trend, che sono letteralmente fiammate temporanee.

I vip in cerca dell'Eldorado facile della skin care. Da Rihanna ad Alfonso Signorini

Che la skin care sia diventata un vero e proprio Eldoardo lo conferma poi il businness dei "celebrity brand", anch'essi viralissimi sulla piattaforma. Parliamo dei marchi fondati dalle celebrità: dalle straniere Rihanna e Kylie Jenner alle italiane Miriam Leone e Alessia Marcuzzi ad Alfonso Signorini, che si sarebbe persino disiscritto dall'ordine dei giornalisti per poter fondare il suo marchio di creme (i giornalisti non possono fare pubblicità, ndr).

Il potente marketing della skin care coreana

Tra i tormentoni di skin care su TikTok, c'è poi la cosiddetta "skin care coreana", ovvero un trattamento che prevede l'utilizzo di ben dieci prodotti al giorno. Ai più attenti non sarà sfuggita la nascita di negozi dedicati in varie città d'Italia. "Le previsioni di mercato mostrano un aumento del fatturato nei prossimi anni, sia in Europa che in Italia" dichiara ancora Petruzzi. Ma i prodotti coreani, che stanno avendo tanta fortuna, sono davvero migliori dei nostri? In questo approfondimento la biotecnologa Mautino risponde seccamente "no". E ci spiega qual è il potente marketing alla base, fatto di una strategia di comunicazione che avrebbe facilitato la scelta del prodotto giusto, oltre a creare "bisogni inesistenti" (e spesso dannosi).

Bambini che comprano creme antirughe. Ma TikTok non replica

In questo nuovo Eldorado infatti non è infatti tutto oro quello che luccica. Contestualmente ad alcuni studi che certificano l'abbassamento dell'età degli acquirenti di prodotti di "skin care" ("negli ultimi anni, quando i Millennials e la Generazione Z sono entrate davvero nel mercato del lavoro, sono diventate un grande motore" scrive la stessa L'Oreal), proprio su TikTok sono nati i cosiddetti Sephora Kids: il fenomeno riguarda bambine tra gli 8 e i 13 anni che si aggirano tra i negozi di cosmetici alla ricerca dell'ultimo prodotto virale, ovviamente non adatto alla loro pelle e anzi potenzialmente dannoso, sull'esempio di beauty influencer coetanee. In merito a questo, abbiamo chiesto un commento a TikTok, che però ha dichiarato di non avere repliche in merito.

Ma il futuro è "de-influencing"

Guardando al futuro invece, il trend alle porte è proprio quello del "de influencing". "Si tratta di un'area interessante, il cui obiettivo è ricordare agli utenti che non devono acquistare tutti i prodotti di cui sentono parlare sui social media", spiega Petruzzi. E ancora, tra le tendenze che ci aspettano, "l'abitudine sempre più diffusa di presentare alternative di cosmetici che possono essere più economiche ma egualmente efficaci" e "la moda di mostrare i propri “empties”, ovvero flaconi di prodotti di bellezza vuoti, alla fine di ogni mese". Perché fare questo? "Per combattere il consumo eccessivo e quindi anche risparmiare".