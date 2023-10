"Mi hanno clonato", dopo la denuncia di Tom Hanks arriva il copyright sul proprio volto

"Non c'entro un bel niente" così Tom Hanks denuncia ai media l’abuso da parte di una società californiana che promuove programmi dentali e che, utilizzando l'intelligenza artificiale si è realizzata, illegittimamente, uno spot con protagonista proprio la superstar di Hollywood. E non è un caso isolato. Il fenomeno è ormai fuori controllo, anche perché è difficile monitorare, l'utilizzo dell’intelligenza artificiale, per quello che si definisce "lo scippo d'immagine" a danno di attori, cantanti, personaggi pubblici, per usi promozionali.

Un fenomeno non è soltanto hollywoodiano, ma atterra anche in Europa con l'attrice Keira Knightley che intende mettere sotto copyright il proprio volto per tutelarsi, appunto, dalla possibilità che la sua immagine possa essere utilizzata e riprodotta con l'Intelligenza Artificiale in spot pubblicitari o attività promozionali.

Anche in Italia attori, produttori e associazioni iniziano a preoccuparsi del fenomeno che si allarga non solo alla ‘falsificazione’ a scopi pubblicitari ma anche da parte di creators professionali, o anche amatoriali, per realizzare mini-video, meme, stories o reel sui social. Insomma uno tsunami che rischia di essere completamente fuori controllo, malgrado la legge.

In Italia dal punto di vista legale la proposta dall’attrice britannica non è ancora del tutto percorribile anche se la legislazione italiana protegge l'immagine della persona dall'utilizzo senza consenso. "L’idea dell’attrice è parzialmente fattibile in Italia – commenta l’avvocato Nadia Martini, Partner e Head of Data Protection e Cybersecurity dello studio multinazionale Rödl & Partner – Da un lato, infatti, il volto non costituisce in sé opera dell’ingegno e non può quindi trovare in tale forma tutela nella normativa sul diritto d’autore. Tuttavia, l'immagine in sé è protetta sia dal Codice Civile che, soprattutto, dalla normativa privacy che prevedono che essa possa essere utilizzata solo a fronte del consenso dell’interessato. E questo è valido anche nel caso di riproduzione parziale o che la foto venga modificata con programmi di editing, in quanto l’interessato ha sempre il diritto di accedere ai suoi dati ed opporsi alle modifiche. Ma vi è di più, la normativa nazionale regola anche, con dei provvedimenti dell’Autorità Garante, l'utilizzo di dati biometrici, postulando sia la necessità del consenso, sia della implementazione di un tempo di conservazione breve e di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate."

"Pertanto, in Italia – continua l’avvocato Martini di Rödl & Partner – l’attrice potrebbe avviare delle contestazioni relative all’utilizzo della sua immagine, del suo volto e dei suoi dati biometrici. Ma la domanda principale resta ancora irrisolta: contro chi può avviare queste azioni legali? Senz’altro, su questo e su tanti altri temi, i governi dovranno presto prendere posizione, anche mediante l'Artificial Intelligence Act".

La tematica che tiene banco già da tempo in USA dove attori e sceneggiatori di Hollywood sono impegnati nel primo sciopero in più di 60 anni di storia per proteggere i lavoratori del settore dalla sostituzione con l’AI, vede coinvolti sempre più settori dell’industria culturale. Secondo quanto riportato sempre dall’Hollywood Reporter, Michael Chabon e altri famosi scrittori di libri e sceneggiature hanno citato in giudizio il più importante socialì presso il tribunale federale della California, accusando la società di violazione del copyright per aver raccolto grandi quantità di libri sul web, che sono stati poi utilizzati per produrre opere illecite che presumibilmente violano i loro diritti d'autore. Sempre negli Stati Uniti, inoltre, il senatore Scott Wiener ha presentato un disegno di legge per fare in mondo di ritenere le aziende tecnologiche responsabili per non aver impedito i prevedibili rischi per la sicurezza dell’IA, oltre a richiedere misure di trasparenza e sicurezza per determinati sistemi di intelligenza artificiale.