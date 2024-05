Manifestanti pro Gaza sfondano i cancelli del Salone del Libro

Continuano le proteste degli studenti italiani contro la guerra in Medio Oriente. Durante la manifestazione pro Palestina "Tutti gli occhi su Rafah" alcuni attivisti hanno tentato di forzare i cancelli di sbarramento posti all'ingresso del Salone del libro di Torino. Dopo essere stati respinti dalla polizia con gli scudi e con i manganelli hanno continuato la protesta. "Ci uniremo agli studenti nelle altre città italiane e nel mondo in protesta contro l'Invio di armi a chi sta massacrando il popolo palestinese" hanno dichiarato.

Ad animare la protesta più di trecento persone, tra componenti dei collettivi studenteschi, dei centri sociali e della comunità islamica palestinese. Hanno srotolato davanti al Lingotto fiere una grande bandiera palestinese dichiarando che "il Salone del libro è uno degli eventi in cui Torino e il Piemonte fanno la bella faccia in tutta Europa. Ci sono i ministri, ma le persone con in braccio una bandiera palestinese non possono entrare. È inaccettabile che in un salone dove si promuove la cultura e la solidarietà non si possa entrare con una bandiera e portare la voce del popolo palestinese. È inaccettabile che a chiudere l'ingresso ci siano decine di poliziotti con i manganelli e con gli scudi. Il salone è pieno di sionisti, è pieno di falsità".