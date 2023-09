Danno fuoco alle corna del toro per divertimento: "Vergogna"

Tu chiamale, se vuoi, tradizioni. La furia degli animalisti corre sul web. Circola sui social il video di un toro con le corna in fiamme, sotto shock, durante le feste popolari di Puzol (Valencia) dello scorso 7 settembre. Non una novità, né un caso isolato. Il Pacma (Partido animalista con el medio ambiente) grida: "Vergogna". L'animale è uscito dal cubicolo in cui era rinchiuso sconvolto, inciampando contro un albero, per poi quasi immobilizzarsi per la paura. Tutto ciò non ha impedito lo svolgimento dell'evento "tradizionale", al quale hanno partecipato e assistito anche minorenni. Hanno costretto il toro a muoversi tirandogli la coda: "Non possiamo permettere che questi maltrattamenti si ripetano nelle nostre città", spiegano gli animalisti, che lanciano una petizione online per rendere illegale la crudele pratica del "toro embolado".

Il "toro embolado" è uno spettacolo popolare di tauromachia ancora diffuso in due regioni, Catalogna e Comunità Valenciana, e può essere considerato una versione "minore" della più famosa corrida. In questo tipo di manifestazione, a differenza di quanto accade nelle corride vere e proprie, il toro non viene mai ucciso, ma soltanto spaventato tramite il fissaggio alle sue corna di un pezzo di legno, alle cui estremità sono legate delle torce realizzate con palle di cotone e stoppa (bolas, da cui "toro embolado") imbevute di catrame, cui viene dato fuoco. Per evitare che eventuali frammenti infuocati provochino ustioni all'animale, tutto il suo corpo viene preventivamente coperto di fango.

Dopo l'accensione delle torce, l'animale viene liberato in una zona circoscritta della città o del villaggio in cui si svolge la manifestazione; i partecipanti alla stessa devono poi sottrarsi alle cariche del bovino che cerca di liberarsi dell'arnese infuocato legato sulle corna.

Gli istanti più pericolosi della manifestazione, che si svolge sempre di notte, sono quelli immediatamente seguenti all'accensione delle torce, perché il toro "impazzisce" dal terrore e spesso inizia a caricare e dare cornate alla cieca. Dopo alcuni minuti, il toro capisce generalmente che le palle infuocate non lo minacciano direttamente e, anche a causa della stanchezza, diventa relativamente più quieto, ma la festa si protrae spesso ancora a lungo. Il toro viene ritirato solo quando le torce si sono completamente spente.

Lo spettacolo è criticato da tempo anche all'interno della Spagna stessa, tanto che diverse località in cui era tradizionale hanno sostituito il toro in carne e ossa con un toro meccanico, una sorta di pupazzo semovente di metallo in forma bovina, alle cui corna vengono legate torce identiche a quelle utilizzate con i tori veri. Una tradizione di questo secondo tipo, che impiega un fantoccio in forma bovina, è praticata anche in Portogallo e ad essa è ispirata la canzone A vaca de fogo del gruppo portoghese Madredeus.

