"Da venerdì 4 dicembre la Toscana potrà rientrare in una zona che consente di allentare la morsa della chiusura degli spostamenti", con un provvedimento "che riporta la Toscana in zona arancione", "stamani ne ho parlato con il ministro Speranza": ad annunciarlo in un video postato sulla sua pagina facebook e nel quale si dice anche convinto che una settimana dopo la sua regione potrebbe anche entrare di diritto nella zona gialla.

"La Toscana zona arancione dal 4 dicembre"

"Dobbiamo avere pazienza - avverte, come riportato dall'agenzia di stampa Dire - perché sono convinto che dopo i sacrifici e gli interventi che abbiamo fatto potremo avere la possibilità nella prossimità delle vacanze di natale di allargare le dimensioni. Non escludo, anzi sono convinto che dalla settimana successiva a quella del 4 dicembre, se i dati continueranno ad essere buoni, la Toscana possa rientrare in zona gialla e festeggiare il natale in quella dimensione". In vista del primo traguardo, il ritorno in zona arancione dal 4 dicembre, Giani studia alcuni "interventi di adattamento" in modo da poter gestire l'ultima settimana di restrizioni massime in Toscana: "Domani mattina- fa sapere- cerchero', visto che dobbiamo restare in zona rossa fino a giovedì, venerdì prossimo, di adattare alcuni aspetti del provvedimento". Il governatore, nel dettaglio, pensa alla riapertura dei negozi di toelettatura per gli animali domestici e a normare la raccolta di olive e tartufi oltre alla caccia: "Cercherò - promette- di poter interpretare tutti questi aspetti attraverso un'ordinanza".