Francesco Totti va a trovare Ilenia in ospedale: si è svegliata dal coma dopo un suo messaggio

Quando l'amore per il calcio supera ogni confine. Anche il colore della maglia. Ilenia Matilli, giovane calciatrice della Lazio ma tifosa della Roma, si è risvegliata dopo 9 mesi di coma dopo aver ascoltato un messaggio di Francesco Totti. La 19enne è ricoverata all'Ospedale Gemelli di Roma - nel reparto di Neuroriabilitazione ad Alta Intensità, diretto da Luca Padua, dove è stata sottoposta a terapie di stimolazione sensoriale che sono stata determinanti - in seguito a un grave incidente stradale, costato la vita alla sua migliore amica.

Al risveglio Ilenia aveva chiesto di incontrare il Capitano e in pochi giorni ecco il suo sogno diventare realtà. Francesco Totti questa mattina, lunedì 28 settembre, è andato a trovarla. L'ex numero 10 giallorosso che su invito dei genitori della ragazza gli aveva fatto recapitare un videomessaggio, ha voluto incontrarla e ha trascorso un'ora insieme a lei, che per l'occasione si è presentata con il completo della Roma, poi autografato dal 'Pupone'. Chiacchiere, selfie e un invito a cena per quando Ilenia farà ritorno a casa. "Voglio vederti presto fuori dall'ospedale a riprenderti la tua vita" le ha detto Totti prima di andarsene.

Il risveglio di Ilenia: "Le emozioni sono le migliori connessioni"

A spiegare il risveglio di Ilenia, il prof. Luca Padua: "Le emozioni sono le migliori connessioni. A Ilenia abbiamo attuato un preciso protocollo che prevede la sinergia tra terapia farmacologica e paradigmi sensoriali. É stata letteralmente bombardata di sensazioni visive, uditive, olfattive, in quella che viene chiamata la 'cava immersiva multisensoriale', che di volta in volta si trasformava riempiendosi di suoni, di musica e di immagini su tutte le pareti. Ora il percorso è ancora lungo ma siamo fiduciosi".