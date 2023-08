Traffico intenso: occhio al bollino nero, il calendario per programmare gli spostamenti

L'esodo di Ferragosto è già iniziato. Come spiegano da Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, la giornata di venerdì 11 agosto è contraddistinta con il bollino rosso che segnala traffico intenso con possibili criticità, mentre la mattina di sabato 12 agosto è previsto il bollino nero. È dunque lecito aspettarsi traffico intenso e anche qualche coda lungo le strade e le autostrade che portano verso le località di villeggiatura, soprattutto in direzione Sud.

Per agevolare gli spostamenti è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate nella giornata di venerdì dalle ore 16 alle ore 22, sabato dalle ore 08 alle ore 22 e nelle giornate festive di domenica 13 e di martedì 15 agosto dalle ore 07 alle ore 22.

Stando al calendario di "Viabilità Italia", domenica 13 agosto sarà bollino rosso per tutta la giornata, mentre per lunedì 14 è previsto il colore giallo che contraddistingue una situazione di traffico intenso, ma senza particolari criticità. Altri giorni caldi sono quelli del rientro dei vacanzieri: tra il 18 e il 20 agosto e il 25 e 27 agosto il bollino tornerà a essere rosso, così come il 2 e 3 settembre.

Secondo l'Osservatorio del traffico Anas, i flussi di traffico sono stati in crescita a luglio rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%. Sulla rete Anas si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6% rispetto al mese precedente e in particolare dell'11% al Sud.