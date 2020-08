Esodo, sabato da bollino nero su strade e autostrade: le previsioni

Il secondo fine settimana d'Agosto sarà all'insegna dell'esodo estivo: c'è una data segnata in nero sul calendario di Autostrade e Anas, quella dell'8 agosto quando si prevede che la maggior parte degli italiani si metteranno in viaggio dalle grandi città e in direzione delle tradizionali località di villeggiatura.

Viabilità Italia ha messo a punto il calendario delle giornate ove si prevede una maggiore concentrazione degli spostamenti su grandi e medie distanze, in vista dell'esodo per le vacanze estive. I dati di traffico riferiti a questi ultimi due mesi hanno visto contrassegnare con il "bollino rosso" tutti i fine settimana dal 24-26 luglio, ma da venerdì 7 a domenica si prevedono i maggiori volumi di traffico. "Bollino rosso" anche per gli ultimi due fine settimana di agosto, in cui si concentrerà il traffico di rientro.

Bollino nero Sabato 9 agosto: orari stop al traffico tir

Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 e fino alle 22 di venerdì 7 agosto, dalle 8 alle 22 di sabato 8 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 9 agosto. Le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi e sui canali CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture.

Esodo e pioggia: sabato 8 agosto da bollino nero

Traffico ma anche maltempo: secondo le ultime previsioni meteo un vortice di bassa pressione insisterà per i prossimi giorni sul Sud Italia portando precipitazioni a carattere sparso su molte regioni, dal Lazio alla Puglia. Particolarmente importanti le precipitazioni sulla Campania proprio nelle ore più calde dell'esodo di sabato 8 agosto.

Le precipitazioni previste per i prossimi tre giorni e il meteo di sabato 8 agosto, Fonte Windy.com

Caro benzina, una bella sorpresa

Dopo i ribassi dei giorni scorsi, è tornata la quiete sui prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi con prezzi di benzina e diesel in lieve calo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,407 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,413 pompe bianche 1,391);

diesel self service a 1,289 euro/litro (-1, compagnie 1,295, pompe bianche 1,272);

Benzina servito a 1,549 euro/litro (invariato, compagnie 1,596, pompe bianche 1,451);

diesel servito a 1,434 euro/litro (invariato, compagnie 1,483, pompe bianche 1,331)

Gpl servito a 0,580 euro/litro (invariato, compagnie 0,589, pompe bianche 0,568);

metano servito a 0,978 euro/kg (invariato, compagnie 0,987, pompe bianche 0,971);

Gnl 0,900 euro/kg (compagnie 0,888 euro/kg, pompe bianche 0,907 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade:

benzina self service 1,522 euro/litro (servito 1,766);

gasolio self service 1,407 euro/litro (servito 1,667);

Gpl 0,677 euro/litro, metano 1,069 euro/kg;

Gnl 0,869 euro/kg.

Sulla base dei dati di previsione degli Enti proprietari/concessionari delle strade le tratte autostradali maggiormente interessate dai flussi di traffico turistico saranno, come di consueto, la direttrice Nord-Sud in uscita dai maggiori centri urbani e in direzione delle principali località di villeggiatura per quanto riguarda le partenze, e in direzione opposta durante i giorni di "controesodo".

A22, lungo l'intera tratta e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna; A4, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l'allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d'Altino, e più generalmente lungo l´intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert; A6 tra Torino e Savona; A8/A9, in prossimità del confine di Stato con la Svizzera; A10 tra Genova e Ventimiglia; A12 tra Genova e Viareggio; A15 tra Parma e La Spezia; A1, tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l´allacciamento con la A30; A3, tra Napoli e Salerno; A14, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto; A30 tra l'allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino; A23, in prossimità del confine di Stato con l´Austria dall´intersezione con la A4.

Anche sulle strade statali e autostrade di competenza Anas si prevede traffico intenso sulla: A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la SS131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna. Sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). Infine al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto.