Traffico, scatta l'esodo d'agosto: le giornate da bollino nero e le previsioni

Sabato 7 la giornata più critica per chi si mette in viaggio, in particolare la mattina. Il calendario del piano estivo 2021 messo a punto da Viabilità Italia

Un solo giorno da bollino nero - sabato 7 agosto - ma una raffica di bollini rossi, praticamente per tutti i fine settimana di agosto.

Sono le previsioni di traffico autostradale per l’estate 2021, diffuse nei giorni scorsi da Viabilità Italia in vista dell’esodo agostano verso le località di vacanza.

Il piano estivo contiene il calendario del traffico intenso, indica le giornate critiche sulle autostrade, la mappa degli itinerari alternativi da utilizzare in caso di congestione di alcuni punti della rete autostradali italiana e anche i cantieri. Viabilità Italia ha inoltre lavorato uno schema dei flussi sui tratti autostradali con maggiore intensità di traffico, in modo da fornire previsioni il più possibile accurate a chi si mette in viaggio per raggiungere la meta delle vacanze e a chi rientra.

Traffico agosto, le giornate da bollino rosso e nero

Come detto, la giornata più critica dal punto di vista del traffico è sabato 7 agosto: bollino nero (il livello di criticità più alto) per la mattina, rosso per la sera. Raffica di bollini rossi poi per tutti i fine settimana di agosto sino al primo di settembre: al venerdì per la fascia serale, sabato e domenica tutta la giornata con l’unica eccezione della giornata di Ferragosto, domenica 15 agosto.

A settembre doppio bollino rosso per i rientri: la mattina di sabato 4 settembre, e la sera di domenica 5 settembre.

Traffico, le informazioni e gli aggiornamenti

Le notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione "VAI" (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali (www.autostrade.it, www.autovie.it, www.autobrennero.it, www.astm.it).