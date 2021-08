Traffico, due giorni da bollino rosso per il controesodo

Secondo weekend di rientri sulle autostrade italiane, e scatta il bollino rosso per il traffico del controesodo.

Milioni di italiani sfrutteranno infatti l'ultimo weekend di agosto per rientrare dalle vacanze, e per le giornate di sabato 28 e domenica 29 agosto Viabilità Italia ha previsto flussi di traffico intensi sulle principali autostrade della rete nazionale, sia al mattino sia al pomeriggio. Sabato è stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in orario 8-16, per domenica in orario 7-22.

Sorvegliate speciali, perché considerate singolarmente da “bollino nero”, la A4, la A12, la A15, A20, la A22 e la A23. Prossima giornata da bollino rosso domenica 5 settembre, il pomeriggio, per le ultime ore di controesodo.

Notizie traffico in tempo reale

Le notizie aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile consultare il sito web www.stradeanas.it, inoltre, è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148 o sul

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle singole società concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it