Tramezzini e panini ritirati dal commercio per rischio listeria. Tutti i marchi e i supermercati coinvolti

Maxi richiamo di tramezzini, panini, piadine e focacce dai supermercati. Il ministero della Salute segnala lo stop alla vendita in via precauzionale da parte di Alba tramezzini di 123 prodotti tra tramezzini, panini, sandwich, hot dog, pinse, focacce, toast e pucce. Si tratta di alimenti commercializzati a marchio Alba Tramezzini Duetto (anche in collaborazione con Riomare e Rovagnati), Panpiccoli, Idea Fresco, Buono e Fresco, Eataly, Sigma, Penny Market e altri marchi.

Il motivo del richiamo è la "possibile presenza di Listeria monocytogenes per contaminazione degli ambienti e superfici di lavoro". L'indicazione è chiara: "Non consumare il prodotto".

Nell'avviso non ci sono le fotografie dei prodotti interessati, come avviene di solito. Ci sono però i lotti: da L160 a L180 e da 24160 a 24180, con le date di scadenza fino al 12 ottobre 2024.

Il batterio Listeria monocytogenes si può rilevare in un'ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile che si manifesta nel giro di poche ore dall'ingestione a quella invasiva o sistemica, che nei casi più gravi può portare a meningiti, encefaliti e gravi setticemie. Nelle forme sistemiche l'incubazione può protrarsi anche fino a 70 giorni. Nelle donne in gravidanza la listeriosi può provocare aborto, morte in utero del feto, parto prematuro e infezioni neonatali.