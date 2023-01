Scontri tra ultrà: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Napoli per due mesi

"Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione" sulle "trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi". Arriverà nella giornata di oggi 14 gennaio il provvedimento del ministero dell'Interno per impedire le trasferte alle tifoserie dei due club di calcio della Serie A. Si tratta di una decisione che arriva a distanza di una settimana dagli scontri tra gli ultrà dei due club avvenuti nei pressi dell'area di servizio Badia al Pino Est, sull'autostrada A1.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi applicherà già da oggi una nuova stretta sulle trasferte per le tifoserie coinvolte nei disordini dello scorso 8 gennaio ed emanarà un decreto ad hoc. Piantedosi, in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste, ha parlato di "qualche provvedimento di prevenzione" non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - per i quali è in corso una intensa attività di polizia. "Ma non potrò non fare a meno - ha aggiunto - di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".