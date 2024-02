Protesta dei trattori: cosa succede questa settimana

In tutta Europa la protesta dei trattori continua (qui le loro motivazioni, Paese per Paese). Sono pronti a un'altra settimana di mobilitazione, dopo che anche di domenica si sono mobilitati dalla Lombardia al Veneto, fino a Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. "Accerchieremo Roma, e non per un solo giorno e non solo con i trattori", annuncia Danilo Calvani, leader del "CRA Agricoltori traditi". "Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia, l'obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile", dice uno dei portavoce della protesta, Andrea Papa.

Vogliono andare a Sanremo

Le proteste questa settimana continuano in tutta Italia e approderanno nella capitale. Vogliono anche essere ospitati a Sanremo, "per raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni, pacifiche ma chiare, l'agricoltura sta morendo". Quarant'anni fa, nel 1984, Pippo Baudo ospitò sul palco dell'Ariston gli operai della Italsider che contestavano i licenziamenti in massa, un momento rimasto nella storia del tv italiana. Storia che probabilmente si ripeterà.

La protesta si allarga

Negli scorsi giorni non si sono registrati gravi problemi al traffico, né incidenti. Nuove proteste si preparano ancora in Veneto e in Sicilia, ed è confermato l'arrivo degli agricoltori nella Capitale. Ieri circa cinquecento trattori hanno raggiunto il centro di Pavia, tra clacson, sirene e bandiere tricolori, con gli applausi che hanno prevalso sulle proteste per i disagi alla circolazione. "Contestiamo le politiche agricole dell'Unione Europea, che mettono a rischio l'intero settore primario. Andremo avanti nella protesta", hanno detto gli organizzatori, finché "non saremo ascoltati". In Campania, gli agricoltori della Piana del Sele hanno raggiunto Battipaglia e, con i loro trattori hanno protestato davanti allo stadio Pastena. Le ragioni della protesta sono sempre le stesse: il costo di materie prime e carburanti aumenta, mentre i prodotti finiscono sul mercato allo stesso prezzo. Nel Foggiano, gli agricoltori in presidio permanente a Lucera hanno distribuito gratuitamente di verdura e farina per spiegare alla popolazione le ragioni della protesta. "Resteremo in presidio - hanno detto - finché non otterremo risposte certe e decise da parte dell'Unione europea e delle istituzioni italiane".

Cosa succederà nei prossimi giorni, dunque? In Veneto oggi è previsto un corteo di trattori nel centro di Rovigo. Sono circa 250 i trattori che dalla provincia di Arezzo si preparano a partire verso Roma, diretti a un nuovo presidio nella zona di Roma Nord, in quella che chiamano già 'marcia su Roma', in modo un po' inquietante. Gli agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino si ritroveranno a Pesaro, davanti al casello autostradale della A14, e saranno oltre un centinaio i trattori attesi da tutta la provincia, e anche dalle zone limitrofe. Hanno effettuato nei giorni scorsi blocchi degli spazi davanti al casello A1 di Valdichiana e occupato in modo pacifico il parcheggio dell'outlet. Nessuna tensione con le forze dell'ordine, presenti in maniera massiccia ogni giorno. Gli agricoltori lo ribadiscono: "Siamo solo all'inizio".

Occhi puntati sulla Capitale

Gli occhi sono puntati sulla Capitale e sul casello di Orte, in provincia di Viterbo, snodo autostradale cruciale verso Roma. Sui cartelli appesi ai mezzi si leggono messaggi come "L'agricoltura è fallita, proteggiamo il Made in Italy e gli italiani" o lo striscione "Se sano vuoi mangiare, l'agricoltura avanti devi andare". Tra le altre scritte: "Ci state togliendo quel poco di dignità rimasta" e "La vostra troppa burocrazia ci sta distruggendo".