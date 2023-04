I carri armati italiani diretti in Ucraina

Grande stupore alla stazione ferroviaria di Udine, nella giornata di venerdì, quando i passanti si sono visti scorrere davanti agli occhi un convoglio carico di carri armati. Il treno è transitato nello scalo a velocità molto ridotta. I mezzi militari fanno parte di uno dei pacchetti di aiuti bellici che l'Italia sta inviando in Ucraina. Sul treno ci sarebbero stati, secondo gli esperti, i carri semoventi "M109" da 155 mm, apparentemente privi di insegne identificative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come ha precisato il ministro dei Rapporti con il Parlamento a Rainews – il pordenonese Luca Ciriani –, si tratta di "semoventi di artiglieria su cingoli", diretti in Ucraina e farebbero parte di un pacchetto di aiuti militari "deliberato dal Governo precedente, con i mezzi che vengono consegnati questa settimana". Mezzi custoditi in depositi italiani che, probabilmente, una volta giunti in Ucraina, dovranno essere revisionati e rimessi in esercizio.