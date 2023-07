Roma-Pompei in 107 minuti: il primo Frecciarossa con Meloni a bordo, ma Santanchè non c'è

Roma-Pompei in 107 minuti. Dalla capitale al parco archeologico in meno di due ore. È partito oggi dal binario 1 della stazione di Roma Termini il Frecciarossa 1000 diretto a Pompei. Per l'occasione, alla volta della città campana, oltre al treno passeggeri è partito anche un convoglio speciale livreato con a bordo le autorità e i giornalisti. L'iniziativa, promossa dal gruppo Ferrovie dello Stato e dal ministero della cultura, ha l'obiettivo di unire il patrimonio culturale e storico di Roma con quello della città campana. Il treno di punta della flotta di Trenitalia, capofila del polo passeggeri del Gruppo FS, diventa così un mezzo di promozione turistico-culturale.

A bordo del treno, tra gli altri, la premier Giorgio Meloni e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Era prevista anche la presenza della ministra del turismo Daniela Santanchè che però non è salita a bordo. Assieme alla premier, l'ad di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris. Presente anche Arianna Meloni, sorella della permier.

Il collegamento diretto tra la capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuato ogni terza domenica del mese e i viaggiatori e turisti di potranno andare e tornare in giornata da Roma a Pompei. La partenza è infatti prevista al mattino da Roma Termini alle 8.53, con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli scavi il bus navetta "Pompei Link". Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

"Il progetto che abbiamo lanciato con il ministero della cultura unisce cultura e innovazione", ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo Fs Luigi Ferraris mercoledì scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. "Sono molto contenta di partecipare a questa iniziativa che speriamo abbia un successo tale da essere implementata ancora. Il nostro obiettivo è quello di implementare e rendere il patrimonio culturale italiano fruibile. Mettere insieme cultura e modernità", ha detto Giorgia Meloni.

A bordo del Frecciarossa è stato invitato anche un gruppo di studenti universitari di archeologia e beni culturali. Dopo l'arrivo a Pompei, Meloni e Sangiuliano, insieme anche al direttore del parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e alle autorità, faranno una visita agli scavi. Al termine della visita Meloni volerà a Tunisi, per la missione assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte.