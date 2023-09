La nuova truffa che svuota il conto corrente, basta un sms: come riconoscerla

Da un banale sms possono derivare grossi danni. Il problema è che basta un tap distratto, anche involontario, su un link per scatenare la peggiore delle truffe. E ultimamente, una delle più diffuse coinvolge l'app dei nostri smartphone che gestisce i messaggi sms e, indirettamente, il nostro Whatsapp. La struttura del messaggio è subdola, perché punta a coinvolgere emotivamente le potenziali vittime tramite la loro sfera famigliare. La buona notizia è che si può riconoscere e quindi evitare: ecco i consigli su come comportarsi.

Il testo del messaggio, occhio al link: non cliccateci

"Ciao papà", inizia il messaggio che prova così ad abbassare le difese di chi legge, magari una persona anziana. "Mi è caduto il telefono - prosegue l'sms - Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un WhatsApp?". E di seguito, c'è un link con un numero di telefono su cui non bisogna mai fare tap perché spalancherebbe la porta di accesso ai truffatori.

Il testo può avere anche delle variazioni, come: "Ciao mamma mi è caduto il telefono questo è il mio nuovo numero". Ma lo scopo è sempre quello: abbassare le difese inducendo chi legge a cliccare su un link.

I consigli della Polizia Postale: cosa fare

Questo tentativo di truffa è molto diffuso e la polizia postale ha dedicato un articolo sul proprio sito web con dei consigli utili per evitare guai. "Le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali - si legge sul sito della postale -. Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente".

Dunque, cosa c'è da fare? Innanzitutto non cliccare o fare tap sul link. E poi "non rispondere al messaggio, cancella la conversazione e, se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica", l'invito della polizia postale. Per informazioni si può scrivere al sito www.commissariatodips.it

