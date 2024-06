La nuova truffa "Asl" su WhatsApp che prosciuga il credito sul cellulare

L'ultima segnalazione arriva dalla Sardegna, ma il modus operandi è, purtroppo, ben noto e diffuso in tutta Italia. La Asl di Sassari lancia l’appello per sms e messaggi WhatsApp truffa che, da qualche giorno, stanno arrivando sui cellulari soprattutto della popolazione del nord ovest della Sardegna.

In questi giorni la polizia postale ha allertato le aziende sanitarie in merito alla diffusione di sms che utilizzano il tema del coronavirus per catturare l’attenzione dei destinatari. A questo si aggiungono le segnalazioni pervenute negli scorsi giorni negli uffici. Proprio a tal proposito, la Asl di Sassari, ribadendo le indicazioni della polizia postale, invita quindi a diffidare dai messaggi, evitando di aprire gli allegati che essi contengono o di cliccare su eventuali link o di telefonare ai numeri indicati. I messaggi sono del seguente tenore: "Si prega di contattare i nostri uffici socio sanitari per una comunicazione. Chiama e ascolta 89341409".

Questo il messaggio pervenuto invece agli utenti Asl: "Si prega di contattare i nostri uffici socio assistenziali al numero 89341472 per una comunicazione che la riguarda". Un trucchetto per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito. Il consiglio della Asl di Sassari resta quello di prestare massima attenzione e di non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili, e ricorda alla popolazione che le aziende sanitarie del servizio sanitario regionale non usano mai numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi.