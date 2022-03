Truffe affettive in aumento: chi sono le vittime

Tra le tante truffe online esistenti ce n'è una che forse in pochi conoscono: quella affettiva. In inglese si chiama "romance scam", colpisce soprattutto chi ha bisogno di affetto. Spesso sono dei singoli individui ad orchestrare l'inganno per le inconsapevoli vittime, anche con false identità, altre volte invece dietro a questi raggiri ci sono delle vere e proprie bande organizzate. Cosa sono le truffe affettive e chi sono le vittime?

Truffe in aumento causa Covid

Con il Covid e i lockdown le nostre relazioni sociali hanno subìto un brusco arresto, creando terreno fertile per le truffe affettive. Cosa sono? Sono dei comportamenti messi in atto da malintenzionati che facendo leva sul bisogno di affettività delle persone, instaurano dei rapporti social per poi estorcere loro denaro. Inizialmente si comportano come l'anima gemella che tutti vorrebbero incontrare, poi l'amara sorpresa. Il fenomeno si è accentuato con la pandemia: secondo i dati del centro nazionale anticrimine della polizia postale, nel 2021 in Italia le truffe affettive hanno coinvolto centinaia di persone a cui sono stati sottratti 4,5 milioni di euro. Il tutto accompagnato da danni psicologici incalcolabili. Rispetto al 2020 si è registrato un aumento del 118%.

L'identikit delle vittime

A cadere nell'inganno amoroso sono spesso donne di mezza età, "con un livello elevato di istruzione, con tratti di impulsività e predisposizione alle dipendenze", spiega Fabio Salati, presidente della cooperativa sociale Papa Giovanni XIII di Reggio Emilia, che ha dato vita ad un nuovo servizio di aiuto chiamato 'Non è amore'. Secondo alcuni si tratta di una vera e propria violenza, di uno "stupro emotivo", così lo ha definito Claire Becchimanzi, referente scelto per sostenere le persone in cerca di aiuto. Si tratta di "una violenza da cui si esce con estrema fatica e nella quale spesso ci sono anche delle ricadute", aggiunge. Ad essere colpite non sono solo i cuori infranti ma anche "i parenti che vivono il disagio economico, pratico e la sofferenza di essere impotenti di fronte alla perdita fisica e relazionale del proprio parente che tende a isolarsi e non condividere più nulla".

Come difendersi

Se ci troviamo in una situazione simile meglio fare attenzione e seguire alcune semplici regole per non cadere nell'inganno: