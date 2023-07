"Ciao mamma ho il cellulare rotto": attenzione alla nuova truffa

Attenzione a messaggi strani e a nuovi numeri di telefono, potrebbe essere una truffa. La polizia postale sta mettendo in guardia la popolazione da una nuova potenziale truffa online via messaggi di testo o via WhatsApp. Nello specifico, a messaggi che dicono: "Ciao mamma, il cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero. Mi mandi un messaggio?". Le autorità invitano a diffidare dai messaggi del genere e di non mandare dati o numeri telefonici. Questo perché potrebbe trattarsi di una truffa per estorcere denaro, chiedere la ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente.

L'invito rimane quello di essere scettici di fronte a messaggi troppo "formali e strutturati" come questo e di verificare sempre anche telefonicamente che il mittente abbia volontariamente mandato quel messaggio. Ovviamente, non va dimenticata l'importanza di non inviare dati sensibili, foto, password e numeri di telefono a persone sconosciute e di rivolgersi alle autorità per qualsiasi tipo di esigenza.

Continua a leggere su Today.it