Trump non è più "giallo": dopo la sconfitta elettorale i capelli virano al "grigio platino"

Social media in fibrillazione per l'acconciatura del presidente uscente nella sua prima uscita davanti alla stampa dopo le elezioni

Il primo incontro con la stampa di Donald Trump dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali ha portato più di una sorpresa: a mandare in fibrillazione i social media in particolare è l'acconciatura del presidente uscente che dal giallo canarino degli ultimi quattro anni è virata verso un signorile grigio argento, quasi al platino.

Non ci sono spiegazioni sul cambiamento di colore della capigliatura del Commander in Chief che solo giovedì, sotto la pioggia e senza ombrello, era andato a deporre una corona di fiori al cimitero degli eroi di Arlington in occasione del Veteran's Day. Nuovo look o semplicemente tinta dei capelli da rinforzare?



Trump in una foto del 2014

Intanto il presidente statunitense per la prima volta ha fatto accenno ad un suo possibile successore alla Casa Bianca. Confermando la sua amministrazione non farà mai il lockdown "qualunque cosa accada" ha infatti spiegato che non è certo cosa accadrà poi.

"Ancora non sappiamo quale amministrazione ci sarà. Suppongo che solo il tempo ce lo dirà...".

Trump ha perso le elezioni Usa

Nella notte anche la Georgia, dopo il riconteggio di alcune schede, ha confermato la vittoria di Joe Biden che ora ha oltre 300 voti dei grandi elettori che potranno confermare il candidato democratico come prossimo presidente degli Stati Uniti.