Il maxi tumore rimosso col "mini bisturi": 4 ore e taglio di 10 cm

Un intervento di quattro ore con un "taglietto" di soli 10 centimetri per rimuovere un tumore intestinale di grandi dimensioni. Un'equipe medica dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino sono riusciti a salvare la vita a una donna di 57 anni grazie a una tecnica mininvasiva, che consente di asportare il tumore nel minor tempo possibile, riuscendo a salvaguardare anche il futuro della paziente.

Infatti, procedere con la resezione endoscopica, ossia l'operazione tradizionale, avrebbe voluto dire affrontare un intervento molto impattante per la donna. Questa pratica era anche difficilmente applicabile a causa dell'estensione della neoplasia, per questo motivo i medici hanno deciso di optare per l'estrazione mininvasiva. La procedura è stata condotta dall'equipe medico-infermieristica di Gastroenterologia, diretta dal dottor Coppola: l'intervento è durato quattro ore tramite dissezione sottomucosa, eseguita con due strumenti utilizzati in simultanea da due endoscopisti.

Per portare a termine l'operazione, effettuata in anestesia generale, è stato fondamentale l'utilizzo di un bisturi miniaturizzato, che ha consentito di asportare la massa tumorale attraverso un taglio di 10 centimetri. Come raccontato da La Stampa, si tratta della prima operazione di questo genere realizzata in Italia su un caso del genere, che ha risparmiato alla paziente una soluzione demolitiva con stomia definitiva, il cosiddetto "sacchetto". Proprio in virtù dell'unicità di questa tecnica, mai utilizzata prima nel nostro Paese, il caso clinico verrà presentato al Congresso nazionale di Gastroenterologia di Roma.