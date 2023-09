Considerato "senza futuro" per un tumore, uomo salvato con un intervento di 20 ore

Era considerato “senza futuro” ma un intervento da record, durato 20 ore, lo ha salvato. I medici dell'Istituto oncologico Veneto (Iov) hanno asportato diverse masse tumorali a uomo di 36 anni, regalandogli di fatto una seconda vita. Oggi, a distanza di sei mesi dalla maxioperazione, il paziente è in buone condizioni generali. La prognosi è soddisfacente.

La vicenda inizia marzo scorso, nella sede dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Castelfranco dove un uomo giunge in condizioni critiche. Soffre di una diffusa neoplasia al peritoneo che coinvolge diversi visceri, una situazione clinica considerata difficilmente curabile con la chirurgia. L’équipe di chirurgia oncologica delle vie digestive diretta dal Pierluigi Pilati decide per un intervento di chirurgia radicale. Si spalancano le porte della sala operatoria in quella che diventerà una operazione, “grande” per complessità e durata, con un’ulteriore particolarità: viene divisa in due tempi. Una prima parte di 14 ore e mezzo il venerdì per eradicare il tumore molto esteso e resecare più parti dell'intestino, una pausa di due giorni per consentire al paziente di stabilizzarsi, una seconda parte per altre 5 ore il lunedì, durante la quale si è proceduto a effettuare la chemioterapia a 42 gradi (ipertermia). Adesso, a distanza di 180 giorni, il paziente sta bene.

"L’uomo è stato trasferito da noi da altro ospedale con un quadro clinico particolarmente severo. Soffriva di un tumore primitivo al peritoneo – spiega Pilati - estremamente diffuso e ulteriormente aggravato da un quadro di subocclusione. Allo Iov il paziente è stato ristudiato, sono state valutate tutte le indagini già eseguite quindi si è provveduto a stabilizzarlo emodinamicamente. Il suo caso è stato discusso al meeting multidisciplinare e valutato dai colleghi anestesisti. La decisione terapeutica attentamente ponderata è stata nuovamente discussa e avvallata dal paziente e dai suoi familiari: in particolare l’intervento è consistito nel rimuovere tutta la malattia addominale che aveva coinvolto il peritoneo e successivamente nell’effettuare un trattamento chemioterapico-ipertermico".

"Lo IOV mi ha dato speranza, mi ha fornito una prospettiva: mi sono trovato molto bene a livello sia chirurgico che a livello di disponibilità di tutti coloro che si sono avvicendati attorno a me. Nonostante il mio quadro clinico complesso – dice oggi il paziente. - tutto il personale è stato fantastico. L’intervento è stato molto complesso e anche il post-operatorio è stato molto impegnativo, adesso sto vedendo la fine del tunnel e non posso che ringraziare lo Iov e la mia famiglia, la cui presenza è stata fondamentale".