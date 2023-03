Il tunnel del Monte Bianco chiuderà per 15 settimane

Il traforo del Monte Bianco sarà chiuso per più di tre mesi consecutivi, dal 4 settembre al 18 dicembre 2023, poi altrettanti nel 2024, per pesanti lavori di ristrutturazione che si protrarranno per anni.

Il tunnel costruito 60 anni fa è il più grande asse viario che collega Francia e Italia ed è utilizzato quotidianamente da 1.700 autocarri e 3.600 auto al giorno con punte di oltre 6.000 nel mese di agosto. Lungo oltre 11 chilometri si trova in una fase critica per cui le riparazioni una tantum non bastano più. Alla fine del 2022, le notizie dalla stampa italiana su possibili scenari di chiusura avevano destato serie preoccupazioni negli ambienti imprenditoriali italiani, con alcuni timori che avrebbero "messo in ginocchio l'economia del Paese". Circa il 92% delle merci che circolano tra la Francia e l'Italia passa su strada, secondo l'Agenzia dei territori alpini. Ovvero tre milioni di mezzi pesanti e 43 milioni di tonnellate (Mt) sulle strade delle Alpi.