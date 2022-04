Turismo, Italia in sold-out per Pasqua

In vacanza 1 italiano su 4. Istat, pesa l'assenza dei russi (di Laura Giannoni) (ANSA) - ROMA, 14 APR - Il week end di Pasqua è arrivato e gli italiani vanno in vacanza, Secondo un'analisi di Ixè per Coldiretti andrà in vacanza 1 italiano su 4 e il 95% di chi partirà rimarrà in Italia. Di questi, oltre il 30% rimarrà all'interno della propria regione di residenza. Solo una minoranza si concederà un viaggio in Europa, mentre in pochissimi si spingeranno oltre, tra America, Asia e Oceania.

Più di mezzo milione di turisti a Roma

A Roma nei giorni di Pasqua sono attesi 235mila arrivi e 583mila presenze, numeri inferiori di un terzo rispetto al periodo prepandemico, ma comunque importanti se paragonati allo stallo degli ultimi due anni. Nella Capitale si va riducendo il gap degli arrivi con il periodo pre-pandemia: "Siamo intorno al -15% , poco tempo fa eravamo a -35%", dice il sindaco di Roberto Gualtieri, che vede Roma pronta alla ripresa e al "salto di qualita'" grazie alle risorse del Pnrr, al Giubileo e alla candidatura per l'Expo 2030. Pesa però, qui e nelle altre citta', la mancanza di turisti russi e asiatici. E l'assenza dei russi, a causa della guerra, sara' prolungata. "L'inevitabile azzeramento" dei turisti russi, che sono tra quelli con la maggiore capacità di spesa, "avrà un importante impatto sui ricavi" del settore, avverte l'Istat.

Volano le prenotazioni in Italia per Pasqua

A Napoli gli indicatori sul turismo sono "molto buoni", rimarca il sindaco Gaetano Manfredi. In Liguria "le previsioni sono buone in tutta la regione. Le prenotazioni stanno correndo veloci, c'e' gia' il 70% di camere occupate per questo weekend di Pasqua che cresceranno nelle prossime ore. Poi arriveranno turisti senza prenotazione", sottolinea il governatore Giovanni Toti. "E non sara' solo il weekend di Pasqua ad essere da tutto esaurito: ci saranno anche quelli del 25 Aprile e 1 Maggio". Coldiretti preannuncia un boom per gli agriturismi della Sardegna, mentre Venezia fa leva sugli avvenimenti culturali per tornare ai vecchi fasti. In base a un'indagine di Str, nei grandi alberghi del centro storico l'indice di occupazione superera' l'80% nel weekend per attestarsi al 72% nei prossimi 15 giorni, con buone prospettive per il mese di aprile. Si prevede un intensificarsi degli arrivi dal Nord America. Ma anche qui sono grandi assenti, almeno ad oggi, i consistenti flussi dall'Est Asiatico e, ovviamente, dalla Russia. In generale, volano le prenotazioni di alberghi, agriturismi e b&b per i prossimi giorni di festa.