Gli italiani tornano a viaggiare ma in modalità 'sostenibile'

Gli italiani vogliono tornare alla 'normalità'. Dopo due anni di pandemia desiderano fare tutto quello che non hanno più potuto fare a causa dell'emergenza sanitaria Covid, viaggi compresi. Per colpa dei lockdown, delle restrizioni anti-Covid, ma anche dei timori di contagio, in molti hanno messo in stand-by le vacanze, optando per brevi gite fuori porta della durata di un fine settimana. Magra consolazione per chi era abituato a mete più lontane, ma ora che la curva dei contagi sta scendendo e che è stato tolto anche l'obbligo delle mascherine all'aperto, si tornano a programmare viaggi. Basti sapere che oltre il 60% degli italiani vuole tornare alle abitudini pre-pandemia, ma il Coronavirus ha cambiato il nostro modo di viaggiare?

Viaggi: 2 italiani su 3 sceglieranno l'Italia

Buone notizie per il settore turismo, con l'80% degli italiani che nel 2021 è tornato a viaggiare, rispetto al +70% del 2020. A rilevarlo l'Osservatorio EY Future Travel Behaviours, segnalando che il trend positivo continuerà nell'anno in corso: oltre il 60% tornerà alle abitudini di viaggio pre-pandemia, mentre e 1 su 4 viaggerà di più. La cautela persiste, con 2 italiani su 3 che resteranno in Italia, per "rilassarsi e riposarsi" (65%), "scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze culturali e gastronomiche" (61%) e per "stare insieme a familiari e amici" (46%).

Turismo, Garavaglia: dobbiamo allinearci a Francia e Spagna

Gli italiani, dunque, hanno voglia di visitare le bellezze che ci offre la nostra penisola, ma per godere appieno della ripartenza del settore turismo servono "le stesse regole di Francia e Spagna, che stanno aprendo tantissimo". A dichiararlo il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, riferendosi alle riaperture legate all'andamento del Covid. "L'ho fatto presente al ministro Speranza, penso che già da questa settimana cominciamo ad allinearci per avere nel più breve tempo possibile tutti le stesse regole", ha ribadito Garavaglia sottolineando che i numeri della pandemia "sono molto positivi e lo saranno sempre di più. La curva scende molto velocemente: questo consentirà in brevissimo tempo all'Italia di allinearsi alle regole degli altri paesi e pian piano tornare alla totale normalità".

Viaggi: il 74% opta per scelte sostenibili

Le vacanze degli italiani post pandemia, dunque, subiranno delle variazioni, non solo per quanto riguarda le destinazioni ma anche per quanto riguarda la sostenibilità. Mare, neve, città d'arte, gli italiani hanno voglia di viaggiare ma a differenza di prima vogliono farlo in modalità sostenibile. Secondo l'Osservatorio EY Future Travel Behaviours, infatti, il 74% dei cittadini sceglierà vacanze sostenibili, per ridurre le conseguenze negative delle proprie azioni sul pianeta, avendo sempre più a cuore l'impatto ambientale del turismo.