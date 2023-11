Donna cade dalla nave da crociera davanti alle sue bimbe, ufficiale si tuffa e la salva

Una turista è precipitata dalla nave da crociera Meraviglia della Msc mentre la nave era impegnata nelle operazioni di sbarco, alle Bahamas. La donna, americana, non sapeva nuotare e ha iniziato a chiedere aiuto, davanti alle proprie figlie di 5 e 9 anni che hanno assistito alla scena inermi. Così, l'ufficiale di marina Giuseppe Ruocco si è tuffato per salvarla. Lui, originario di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, ha portato in sicurezza sulla banchina la turista. A raccontare l'episodio è la pagina Facebook 'Sorrento e Dintorni' che sottolinea come l'ufficiale-eroe abbia evitato la tragedia.

Il paese festeggia l'ufficiale:

Massa Lubrense in 'festa' per l'atto di coraggio del primo ufficiale della Msc Crociere "Meraviglia" Giuseppe Ruocco, 33 anni, da quattro anni sulla nave. Amici e parenti sono d'accordo: "Giuseppe è una persona davvero speciale, buona e si merita una grande festa quando tornerà a Massa Lubrense". Il padre Angelo, felice e orgoglioso, spiega: "Dopo il salvataggio lui mi ha telefonato e mi ha raccontato tutto. Una scena davvero pericolosa. La signora, una giovane mamma americana, era caduta in mare mentre la nave stava cercando di attraccare nel porto, non sapeva nuotare e arrancava.

Le figlie di 5 e 9 anni, che avevano assistito alla scena ai bordi della nave, piangevano disperate e chiamavano la mamma. Giuseppe, vista la situazione si è buttato a mare. Ha afferrato la turista, l'ha mantenuta a galla e portata fino a poppa, dove l'hanno raggiunto con un barchino e issata su. La Msc gli darà una medaglia".

Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli ha dichiarato: "sono rimasto commosso dal gesto del nostro concittadino. Un gesto che fa onore a lui e riempie di orgoglio noi tutti. I Ruocco sono gran belle persone. La nostra è una terra di grande tradizione marinara e che ha nella Msc persone di punta all'interno della compagnia e valenti ufficiali sia di macchina sia di coperta, come Giuseppe Ruocco."

