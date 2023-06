La turista inglese in vacanza a Milano: "State attenti, ci sono truffatori letteralmente ovunque"

"Se state per venire a Milano state attenti, ci sono truffatori letteralmente ovunque". È diventato virale in rete il video di una turista inglese a Milano pubblicato su TikTok. La ragazza racconta che in pochi minuti hanno cercato di truffarla per ben due volte in centro a Milano, dove si trova insieme al fidanzato per una vacanza.

Il primo episodio avviene in piazza Duomo. Lei e il suo ragazzo si stanno scattando delle fotografie, dei selfie, quando uno sconosciuto si offre di fargli una foto per 3 euro. Loro accettano e l'uomo comincia a scattare facendogli anche cambiare posizione. Alla fine invia 10 foto al cellulare della ragazza e pretende 30 euro. E non accetta un 'no' come risposta tanto che gli accompagna a un bancomat isolato per incassare il suo conto. Per fortuna la coppia di turisti s'impone e non lo paga, stando al racconto della ragazza.

La truffa del braccialetto

Ma non è tutto perché la stessa coppia incappa in un nuovo tentativo di truffa, avvenuta questa volta al Castello Sforzesco. La turista racconta di essere stata avvicinata da un ragazzo che gli ha messo un braccialetto sulla spalla dicendo che era gratis, salvo poi - dopo averlo legato al polso dei due fidanzati - pretendere in cambio 10 euro.