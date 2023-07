Il turista che ha sfregiato il Colosseo spiega: "Non sapevo fosse antico"

Le immagini del turista che a Roma ha inciso sul Colosseo la dedica "Ivan + Hailey 23" sono diventate virali sui social in poco tempo, facendo il giro del mondo. Il video ha dato una mano agli inquirenti a identificare l'autore dello sfregio, ora accusato di danneggiamento di beni culturali: si tratta di un uomo di 31 anni di origine bulgara, ma residente a Londra, Ivan Danailov. Il turista ora ha chiesto scusa in una lettera, spiegando con motivazioni discutibili i motivi del gesto.

La lettera di scuse del turista che ha sfregiato il Colosseo

Danailov ha inviato una lettera alla procura di Roma e al sindaco della città, Roberto Gualtieri, per chiedere scusa dopo aver scritto il suo nome e quello della fidanzata sul muro esterno del Colosseo. "Ammetto con profondissimo imbarazzo che solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell'antichità del monumento".

Sì, Danailov si giustifica sostenendo di non essere cosciente dell'antichità dell'Anfiteatro Flavio, conosciuto nel mondo anche con il semplice nome di "Colosseo". "Consapevole della gravità del gesto commesso, desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell’intera umanità", scrive Danailov, che di professione fa il personal trainer. Le parole del ragazzo dopo il gesto vandalico stanno facendo discutere ma non eliminano i suoi rischi penali: la reclusione da 2 a 5 anni oltre a una multa che può andare da 2.500 a 15.000 euro.

Continua a leggere su Today.it...