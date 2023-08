Turisti italiani in Albania, il premier Edi Rama: "Come i migranti su Vlora"

Il turismo italiano si sposta sempre più verso i Balcani, con un grande successo dell’Albania, diventata una delle mete preferite dagli italiani in vacanza. Le navi turistiche verso il Paese sono piene di nostri connazionali e così il premier albanese, Edi Rama, ha deciso di paragonare i turisti italiani in Albania alle imbarcazioni che negli anni '90 venivano prese d’assalto dai migranti albanesi per andare in Italia.

Rama ha pubblicato sui social un meme con a destra un'immagine di traghetti pieni di turisti italiani diretti in Albania e a sinistra la nave Vlora con 20mila migranti albanesi verso l'Italia 30 anni fa, l'8 agosto del 1991 per essere precisi.

Questo il commento del premier alla foto pubblicata su Facebook: “Gli albanesi vanno in Italia, 1991. Gli italiani vanno in Albania, 2023". “E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente", aggiunge il premier albanese convinto che il turismo italiano nel suo Paese aumenterà ancora.

Secondo Tirana nei primi 6 mesi del 2023 l'Albania ha accolto oltre 310mila visitatori italiani, il 57% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il premier sta puntando molto sul turismo, ponendosi come obiettivo quello di raggiungere circa 10 milioni di vacanzieri di tutto il mondo entro la fine dell'anno.

Continua a leggere su Today.it...