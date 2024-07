Sbarcano sull'isola protetta della Maddalena con tavoli e sedie: "Un'invasione che va avanti da anni"

Casse frigo, lettini, giochi per i più piccoli, perfino una waterbike, oltre a tavoli e sedie per un pic nic in piena regola sull'isola protetta di Soffi, nell'arcipelago della Maddalena, nel pieno del parco nazionale in cui vige il divieto assoluto di attracco. A riprendere le gesta di un gruppo di vacanzieri è stato il giornalista Giampaolo Barceloneta: "Sono anni che noi del programma Agenti 0010 documentiamo questa invasione, ma nulla è cambiato. Ci viene spontaneo chiederci 'ma il Presidente del parco della Maddalena che fa?', denuncia il cronista sui social.

Come era successo all'influencer che si era orgogliosamente immortalata mentre passeggiava sulla celebre - e blindata - spiaggia rosa di Budelli, i turisti sono stati segnalati alla guardia costiera, ma sono in molti ad osservare come non esistano cartelli a segnalare il divieto di attracco e stazionamento sulle isole protette.