L’ambiente in Costituzione, una tutela stonata

Tutela ambiente nella costituzione - foto Ansa

Come sempre. Basta una legge. Una modifica all’ordinamento e la rivoluzione è fatta. Passa così la proposta di legge costituzionale approvata oggi dal Parlamento, che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della carta costituzionale italiana. ''Penso che sia una giornata epocale – ha commenta il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presente in aula a Montecitorio al momento del voto - È giusto che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l'Italia, che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta''.



Il provvedimento, votato in via definitiva alla Camera dei deputati, modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, andando ad incide direttamente sullo statuto delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali. Con la modifica dell’articolo 9, la Repubblica dovrà tutelare, oltre al patrimonio paesaggistico, storico e artistico, anche l’ambiente, la biodiversità e degli ecosistemi e gli animali. Nell’articolo 41, si stabilisce come la salute e l'ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Cambiare la Costituzione è un passo importante, ma se poi la politica avrà il coraggio di renderle concrete con leggi ordinarie perché in Italia questa riforma sembra stonare con tutto il resto. Stona con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che, lo scorso dicembre, a un incontro sul web con gli studenti delle superiori, aveva detto che era certo “che il nucleare ci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, lo hanno già anticipato. E' una fonte che non produce Co2", inserendo poi in questo discorso anche il gas, energia che, insieme al nucleare, “contribuisce alla riduzione dei cambiamenti climatici”. Un paradosso per tecnici e ambientalisti visto che gli impianti di energia elettrica a gas sono fonte di inquinanti serra e gli impianti nucleari comportano una serie di problemi per lo smaltimento delle scorie nucleari. Ma tant’è, sembra la scelta predominante in Europa.

Stona anche con l’atteggiamento che abbiamo nei confronti degli animali. Viviamo in un Paese in cui un toro viene abbattuto perché imbizzarrito dopo che qualcuno, in maniera totalmente arbitraria, lo aveva ferito precedentemente con un colpo di fucile. In un Paese in cui sindaci firmano ordinanze per abbattere degli orsi. In un Paese in cui ci sono città sono sporche da fare schifo per la quantità di rifiuti ammassati sulle strade. Domani non cambierà molto se la politica, invece di fare e disfare norme, non si metta al tavolo dei decisori e non applichi il manuale del buon amministratore.