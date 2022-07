L'ambasciata russa in Regno Unito: "I militari dell'Azov devono essere impiccati"

"I militanti dell'Azov meritano l'esecuzione, non tramite fucilazione, ma per impiccagione perché non sono veri soldati. Meritano una morte umiliante". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciata russa in Gran Bretagna, dopo la notizia della strage in un centro di detenzione nell'Ucraina orientale dove erano tenuti i militari ucraini catturati, compresi quelli del reggimento Azov. Immediate le reazioni degli utenti che hanno chiesto al social di cancellare il profilo dell'Ambasciata. Twitter, sebbene riconosca che il messaggio abbia violato la policy del social, ha deciso di lasciarlo "accessibile" in quanto di interesse pubblico.

?#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by ??forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022

La risposta di Kiev

Kiev risponde al post dell'ambasciata russa a Londra: "Leggete questo quando vi dicono che non si può isolare la Russia. Non c'è alcuna differenza, tra i diplomatici russi che incitano a fucilare i prigionieri ucraini e i militari russi che lo fanno ad Olenivka. Tutti loro partecipano a questi crimini e devono risponderne. E' arrivato il momento di riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo", ha dichiarato Oleh Nikolenko, portavoce del ministero degli esteri ucraino, citato da Ukrinform, con riferimento al messaggio pubblicato dalla sede diplomatica.